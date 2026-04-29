El Real Madrid necesita tiempo para decidir su futuro entrenador

Álvaro Arbeloa no seguirá siendo el entrenador del Real Madrid la próxima temporada. El salmantino vive sus seis últimos partidos como técnico de la entidad madridista. La decisión está tomada y no hay marcha atrás. A pesar de que en la cúpula había quien no veía con malos ojos la continuidad del actual preparador, finalmente la decisión ha sido la de que no siga. Y, por lo tanto, ahora llega el momento de empezar a buscar un sustituto, una tarea que no se antoja para nada sencilla.

A día de hoy no hay nada decidido y las dudas siguen muy presentes en la cúpula blanca, donde se manejan varios nombres y perfiles distintos para ponerse al frente del nuevo proyecto. Un proyecto clave, porque el Real Madrid encadena ya dos temporadas sin grandes títulos y una tercera sería difícil de sostener.

En los despachos, donde se toman las decisiones de verdad, Massimiliano Allegri aparece como una opción muy seria. El técnico italiano convence por su experiencia, su capacidad competitiva y su trayectoria en la élite. Ha sido campeón en Italia con la Juventus y el Milan, y es un entrenador que apuesta por el orden, la solidez atrás y el control del juego. En Valdebebas creen que podría dar equilibrio inmediato a un equipo que necesita resultados ya.

También vuelve a sonar el nombre de José Mourinho. El portugués nunca desaparece del radar madridista y su perfil encaja en escenarios de máxima presión. Eso sí, su regreso no es sencillo. Su situación actual, su carácter y el recuerdo de su anterior etapa generan división interna, lo que complica bastante que esta vía termine cuajando.

Klopp, un deseo complicado

En otro plano está Jürgen Klopp, que cuenta con el apoyo de Anas Laghrari, con quien mantiene buena relación. Sería una apuesta de gran impacto, pero también con muchos obstáculos. Klopp ha decidido parar tras su etapa en el Liverpool y ahora está centrado en su rol como Director Global de Fútbol de Red Bull. Además, su idea de juego necesita tiempo, algo que en el Madrid no sobra, y menos después de dos cursos sin levantar grandes títulos.

Así están las cosas: varias opciones sobre la mesa pero sin una decisión tomada. Allegri gana peso en los despachos, Mourinho es una alternativa complicada y Klopp ilusiona pero parece lejano. El banquillo del Bernabéu sigue abierto y la decisión, por ahora, se hace esperar.