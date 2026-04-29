El Real Madrid hará una pretemporada de andar por casa

No habrá gira multitudinaria este verano para el Real Madrid. No la habrá porque el calendario lo hace prácticamente imposible. El club blanco ya está planificando el próximo curso y, empezando por lo más importante, ha decidido que la primera plantilla se preparará físicamente en Valdebebas, donde trabajará en las mejores condiciones posibles.

Y es que el Real Madrid cuenta con una ciudad deportiva de referencia, en la que los jugadores tienen todas las comodidades necesarias para arrancar la temporada sin necesidad de desplazamientos largos ni cambios de rutina.

El Real Madrid ha descartado la opción de realizar una gran gira por Estados Unidos debido al Mundial de Clubes, que finalizará el próximo 19 de julio, con semifinales previstas entre el 9 y el 10 del mismo mes. Unas fechas en las que es muy probable que haya una presencia importante de futbolistas del conjunto blanco.

Teniendo en cuenta que, por convenio, todos los jugadores deben disfrutar de tres semanas de vacaciones y tienen que tener tres semanas de pretemporada, organizar una gira resulta inviable. Por ello, todo apunta a una pretemporada que se desarrollará en la capital de España.

El plan del Real Madrid pasa por centrarse en el trabajo físico en Valdebebas y viajar únicamente para disputar diferentes encuentros amistosos, principalmente en Europa. Es decir, repetir la fórmula del verano pasado tras el Mundial de Clubes, aunque en esta ocasión con más partidos.

Se retrasará el inicio de Liga

Javier Tebas ha asegurado que en el inicio de la próxima temporada «se va a cumplir para todos los jugadores lo que establece el convenio colectivo», con tres semanas de descanso y otras tres de preparación para cualquier equipo.

«Hemos hecho un estudio y es muy fácil que podamos dividir la primera jornada en seis partidos hacia el 14 de agosto y otros cuatro o tres entre semana. La jornada estará dividida y todos los clubes tendrán sus 21 días», explicó el presidente de la Liga.

Los partidos restantes se disputarían entre la segunda y la tercera jornada, evitando así un calendario demasiado ajustado. «Esa es la idea, aunque habrá que concretar el número exacto de encuentros. La prioridad es cumplir el convenio colectivo, que está para respetarlo», añadió.

Tebas también recordó que no todos los jugadores disputan las fases finales del Mundial. «Tenemos unos 70 jugadores y no todos llegan a cuartos. Muchos terminan el 28 de junio y pueden estar listos para el 14 de agosto, incluso algunos que acaban el 4 de julio», explicó.

Por último, señaló que los clubes más afectados serán aquellos con más presencia internacional, como el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid o el Athletic Club. Aun así, dejó claro que si algún equipo lo necesita, podrá retrasar su inicio de temporada para garantizar el descanso y la preparación que marca el convenio.