Arbeloa: «¿Ceballos? Las cosas que pasan en el vestuario se quedan ahí»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Real Madrid y Espanyol en el RCDE Stadium. Los blancos llegan a este duelo a 11 puntos del Barcelona, que juega este sábado contra Osasuna. Si los de Arbeloa no suman los tres puntos y los azulgranas sí lo hacen, cantarán el alirón.

El entrenador comenzó analizando el encuentro contra el Espanyol: «Un partido con dos equipos que necesitan ganar, por situaciones diferentes. Es un campo complicado siempre, con una gran afición, un gran equipo y un fantástico entrenador. Sus resultados no están siendo tan buenos como su trabajo. Siempre me ha gustado cuando les he visto. Mucho respeto por ellos».

También comentó la situación con Dani Ceballos: «No entro en debates públicos con las situaciones con mis jugadores. Hace más de 20 años que entré en este vestuario y lo primero que aprendí es que las cosas se quedan en el vestuario. Lo llevo desde hace 20 años y lo mantengo».

Sobre su futuro y los nombres que salen, comentó lo siguiente: «Me preocupa el partido de mañana. Estoy centrado, siempre pienso en el Madrid. El futuro es mañana». «Entiendo las preguntas, pero mi única respuesta es que el futuro es mañana: el partido, ganar los tres puntos. Cada partido para mí es la vida. Es lo más importante», añadió.

Por otro lado, comentó el carácter del vestuario: «Somos un equipo muy joven, la media de edad es esa. Pero he hablado este tiempo de grandes jugadores, con personalidad y experiencia. Seguro que se han dado situaciones que debemos saber manejar mejor, pero una plantilla joven puede tener esos pecados de juventud. Pero hay líderes y jugadores con grandes personalidades».

«Son valoraciones que corresponden a la prensa. Hemos dejado escapar puntos contra rivales que no deberíamos haber cedido y es lo que más duele. Hay situaciones que son difíciles de controlar y pasan a menudo. Tenemos que pelear», comentó.

«Son decisiones que corresponden al jugador y al club. Ellos decidirán. Conozco bien a Gonzalo, tiene unas capacidades excepcionales. Está jugando menos de lo que merece, pero le veo trabajar bien, tiene un gran futuro por delante. Es un puesto en el que tiene una competencia enorme, pero eso no quita para que lo esté haciendo bien; cuando le he necesitado ha dado el nivel», dijo sobre Gonzalo.

Dejó claro que no está decepcionado con ninguno de sus jugadores: «Claro que no, les defiendo públicamente, estoy en sus manos por lo que me demuestran día a día. Es lo que debe hacer un entrenador. Hemos tenido con la mayoría una relación bastante franca. Lo que haya que resolver es entre nosotros. En esta silla les defenderé siempre».

Por otro lado, comentó la situación de Mastantuono: «Es un chico que está trabajando muy bien. Cuando juega tiene el deseo de demostrar lo que lleva dentro, lo que el Madrid ha fichado. Podría estar jugando en el juvenil, pero tiene mucho talento y madurez; no parece que tenga 18 años. Tiene un futuro extraordinario, por su talento, su compromiso, su mentalidad… Los argentinos aquí cuajan bien con el Real Madrid. Ojalá le podamos disfrutar muchos años».

«Son muchos partidos. Los resultados están lejos de lo que debe ser el Madrid. Hoy no ganas a nadie bajándote del autobús. Tenemos que mejorar mucho en lo colectivo. No nos da con el talento que tenemos para echar el balón al suelo y jugar individualmente. Necesitamos un plan, una estructura, cómo desorganizar al rival… Lleva una mentalidad diferente y lo hemos pagado con puntos», comentó. Para finalizar, habló de su mayor motivación: «No es mi mayor motivación. Es ganar los tres puntos, es lo que nos hace falta. Esa es mi motivación».