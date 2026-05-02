Osasuna-Barcelona: ganar y esperar para cantar el alirón

El Barcelona visita este sábado a Osasuna (El Sadar, 21:00) con el objetivo de ganar la Liga cuanto antes. Ya estamos en la jornada 34 y hay solamente 15 puntos en disputa. El conjunto blaugrana le saca 11 puntos al Real Madrid y este mismo fin de semana podría ser campeón. Para cantar el alirón debe ganar en Pamplona y esperar un pinchazo de los blancos en campo del Espanyol. En todo caso, sería campeón el domingo por la noche como pronto, no el sábado.

Si no hay victoria del Barcelona en El Sadar, habrá que esperar al Clásico del 10 de mayo en el Camp Nou para saber si los de Hansi Flick pueden cantar el alirón. Aunque un despiste culé dejaría malas sensaciones antes de recibir al Real Madrid.

El Barça viene de ganar al Getafe en el Coliseum (0-2) en un triunfo de autoridad y clave para poder acercarse al campeonato. En un feudo complicado, ante una gran versión de los ‘azulones’, y en una salida complicadísima saldada con los tantos de Fermín López al borde del descanso y de Marcus Rashford en el 74, en una rápida contra del delantero inglés que fue la sentencia a favor de los ‘culers’.

Con ese triunfo y el previo ante el Celta de Vigo (1-0) en el Camp Nou el equipo catalán logró ponerse en esta situación ventajosa. Ya sin Copa, ya sin Champions, la Liga es la gran prioridad y está encarrilada. Pero la última visita del Barcelona a Pamplona no fue bien, con un 4-2 para los ‘rojillos’ que significó el primer triunfo en Liga en casa desde 2012. Pero salvo el año pasado, el Barça había puntuado en sus últimos ocho desplazamientos ligueros a El Sadar.

En cuanto al último precedente entre ambos, en la primera vuelta y en un reducido Camp Nou, en diciembre del año pasado, el Barça ganó 2-0 gracias a un doblete de Raphinha. El capitán, que ha vuelto a entrenar esta semana con el grupo pero parcialmente, igual que Marc Bernal y Andreas Christensen, estará disponible en la convocatoria azulgrana.

Lo cierto es que el Barça, atascado a nivel goleador en cuanto a delanteros puros se refiere, necesita a Raphinha pero le necesita a buen nivel. Más vale no arriesgar con el brasileño, que ya recayó en una ocasión de una lesión por precipitarse, algo reconocido por él mismo. Más allá de esas incertidumbres, lo cierto es que de nuevo Hansi Flick afronta el choque sin su gran estrella, un Lamine Yamal que no volverá a jugar esta Liga con el Barça por una lesión en los isquiotibiales al transformar el penalti del triunfo ante el Celta, y es baja por sanción el lateral Jules Koundé.

Por su parte, Osasuna está noveno en la tabla con 42 puntos, a dos de la zona europea, y también se juega mucho en esta jornada 34. Después de ganar al Sevilla (2-1) en un duelo que dejó a los hispalenses en la zona roja, y dejar atrás una racha de tres jornadas sin ganar, los de Alessio Lisci quieren seguir en la senda del triunfo para no perder un tren europeo que tienen bien cerca. De hecho, ganar al Barça podría darles esa grata sorpresa.

Para medirse al Barça, Lisci tiene la baja de Víctor Múñoz, de gran importancia y que evitará el morbo de verle jugar contra el Barça. Otras piezas importantes para el técnico como Aimar Oroz e Iker Benito han entrado en la convocatoria.

Posibles onces de Osasuna y Barcelona