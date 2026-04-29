El Barça recupera efectivos: Raphinha, Marc Bernal y Christensen se apuntan al Clásico

El Barcelona ha recibido una noticia positiva en la recta final de la temporada. Raphinha, Marc Bernal y Andreas Christensen han vuelto a ejercitarse con el grupo en la sesión de entrenamiento celebrada este miércoles, después de superar sus respectivos problemas físicos. Una triple recuperación que supone un impulso importante para Hansi Flick de cara al tramo decisivo del curso.

La presencia de los tres futbolistas junto al resto de la plantilla fue la gran novedad de la jornada de entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El cuerpo técnico azulgrana sigue muy pendiente de la evolución de todos sus efectivos y celebra ahora la reincorporación progresiva de jugadores importantes tanto en defensa como en ataque.

En el caso de Raphinha, tuvo que regresar a Barcelona tras el parón de selecciones y sufrir una lesión en el muslo. Su vuelta supone recuperar a uno de los hombres más desequilibrantes del equipo en los últimos metros. El extremo brasileño se ha perdido seis encuentros, de los cuales dos de ellos fueron la eliminatoria contra el Atlético de Madrid. Su vuelta al trabajo colectivo invita al optimismo y podría estar disponible próximamente si mantiene buenas sensaciones.

¡Raphinha, Bernal y Christensen hacen parte del trabajo con el equipo! 👏 pic.twitter.com/Jz0vAWn0LJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 29, 2026

También destaca la presencia de Andreas Christensen. El central danés ha atravesado una temporada marcada por las lesiones; su último encuentro fue el 16 de diciembre, con gol incluido. Ya encara la fase final de su recuperación. Su regreso ampliaría las opciones defensivas de un Barcelona que necesita solidez en este momento del calendario.

Otra buena noticia es la de Marc Bernal. El joven centrocampista, una de las grandes promesas de la cantera azulgrana, continúa quemando etapas tras su lesión en el tobillo. Está empezando a ejercitarse nuevamente con sus compañeros. Su evolución está siendo seguida con especial atención por el club, que confía plenamente en su progresión.

Con estas tres reincorporaciones, el Barcelona gana fondo de armario y aumenta la competencia interna en un momento clave. Flick recupera efectivos y suma argumentos para afrontar con mayores garantías los próximos compromisos oficiales.