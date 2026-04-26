El Barcelona lleva la contraria a Flick y se pone a hacer ya cuentas para ganar la liga en el Clásico

En el Barcelona se respira euforia por ganar la Liga en el Clásico. Con su victoria ante el Getafe y el pinchazo del Real Madrid ante el Betis, la posibilidad de certificar el título con el eterno rival de por medio está más que presente dentro del club. Aunque para Hansi Flick es un error hacer cuentas, en el equipo azulgrana han obviado su discurso publicando qué es lo que debe pasar para que la fiesta sea en la cara del conjunto blanco.

La realidad es que el Barcelona tiene muy encarrilado el campeonato. Once puntos de ventaja respecto al Real Madrid a falta de las últimas cinco jornadas, o lo que es lo mismo, 15 puntos por disputarse. Es decir, a los culés les hacen falta solo cinco puntos más para ser matemáticamente campeones de Liga. Lo saben y presumen de ello y así lo titularon: «La Liga, a cinco puntos».

Para Hansi Flick, a pesar de su celebración en el Coliseum, es un error: «Me quiero olvidar de todas las cuentas. Lo importante es el día de hoy. No hay que pensar en otros partidos. Tenemos que celebrarlo cuando esté hecho», explicó en rueda de prensa. Un discurso que ha caído en saco roto: «La calculadora ya está en marcha. La Liga podría caer ya en los siguientes partidos».

El Barcelona y su obsesión con el Clásico

El Barcelona se centra en poder ser campeones en las dos próximas jornadas, es decir, la 34 y la 35. Para que ocurra en la primera el próximo fin de semana, los de Flick necesitan ganar sí o sí a Osasuna en Pamplona y esperar a que el Real Madrid, que juega en Cornellá ante el Espanyol, empate o pierda. Sin embargo, el Barça se centró en el morbo de recrearse en poder ganar la Liga en el Clásico.

«Los de Flick podrían ganar la Liga el 10 de mayo si derrotan o empatan contra el Madrid en el Clásico del Camp Nou». También añaden que, en caso de que el Barça empate en Osasuna y el Real Madrid gane su partido, a los culés solo les valdría ganar ante los de Arbeloa (empatar no sería suficiente, ya que tendrían perdido el average y no valdría con tres jornadas aún por disputarse). En caso de perder ante Osasuna y el Real Madrid ganase en la jornada 35, al Barcelona solo le valdría ganar el Clásico.

Una insistencia en el Barcelona, ya sea para recibir en su estadio al Real Madrid, ya campeones con el morbo de un hipotético pasillo, o ganando el Clásico para dar la estocada final en un duelo directo. Un partido muy caliente después de perder en el Santiago Bernabéu y la conquista de la Supercopa de España en Arabia del Barça. Sin duda, las cuentas pueden ser caprichosas, pero el Barcelona lleva la contraria a Flick y ya echa cuentas para que el Clásico pueda ser una fiesta por todo lo alto.