Así queda la clasificación de la Liga: el Barça saca 11 puntos al Madrid tras ganar en Getafe

El Barcelona no falló en su visita al Coliseum. Venció por 0-2 al Getafe en un partido trabado, duro y poco vistoso, pero consiguió sumar otros tres puntos que le ponen con una ventaja de 11 con el Real Madrid. Los blancos, tras empatar a última hora contra el Betis, dijeron adiós a un título de Liga que irá a las vitrinas azulgrana viendo la clasificación.

La cuestión es cuándo los pupilos de Hansi Flick podrán cantar el alirón. Quedan 15 puntos por jugarse en el campeonato y los culés podrían tenerlo todo de cara para conseguir su objetivo en el Clásico previsto en el Camp Nou el próximo 10 de mayo.

Para ello, el Real Madrid tendría que ganar antes al Espanyol en su visita al estadio perico y que los culés hiciesen lo mismo en su visita a Pamplona para medirse con Osasuna el próximo sábado. Los blancos, de no ganar en Cornellá, podrían verse abocados a tener que hacerle el pasillo al eterno rival en el Clásico.

Pese a las bajas de Lamine Yamal y Raphinha, el equipo de Hansi Flick consiguió sacar adelante un partido de máxima exigencia en Getafe. Los chicos de José Bordalás están en puestos cabeceros en la clasificación de la Liga y se están jugando estar en Europa la próxima temporada al haber empezado la jornada como sextos con 44 puntos.

El Barcelona, sin embargo, les privó de los tres puntos que les habrían dado muchas alternativas de clasificarse para competiciones internacionales. Los azulgrana ya suman 85 puntos en la clasificación de la Liga y están muy cerca de superar los 88 puntos que necesitaron la pasada temporada para proclamarse campeones del título en España.

Ahora sólo falta por conocer la fecha del alirón azulgrana tras sumar octava victoria consecutiva en el campeonato doméstico. Flick ha conseguido que los suyos encuentren la regularidad por segunda temporada consecutiva para empezar una hegemonía en la Liga española.