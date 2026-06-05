¿Cada pocas semanas o una vez al año? Peluqueros revelan con qué frecuencia debes cortarte el pelo

Esperar a que las puntas estén completamente dañadas antes de pasar por la peluquería es una costumbre más común de lo que parece. También hay quienes aprovechan una ruptura, un cambio de trabajo o una nueva etapa personal para hacerse un corte que simbolice también la transformación física.

Cada persona tiene sus propios motivos para decidir cuándo llega el momento de sanear la melena, pero más allá de las preferencias individuales, los peluqueros aseguran que existe una frecuencia más adecuada para mantenerlo en buen estado.

La pregunta sobre cada cuánto tiempo hay que cortarse el pelo es una de las más repetidas en el mundo de la belleza. Durante años se ha extendido la creencia de que cortarlo con frecuencia hace que crezca más rápido o más fuerte. Sin embargo, los especialistas son claros: el cabello crece desde el cuero cabelludo, no desde las puntas, por lo que los cortes regulares no aceleran su crecimiento.

No existe una regla universal

Según explica el experto en cabello y belleza Tom Hannemann, la frecuencia ideal depende de varios factores, entre ellos el tipo de peinado, el largo del cabello, los cuidados que recibe y el desgaste al que está sometido diariamente.

Durante mucho tiempo se popularizó la regla del «3+1». Dejar crecer el cabello durante tres meses y cortar aproximadamente un centímetro. Aunque puede servir como referencia general, los peluqueros advierten de que no siempre es necesaria y, en algunos casos, puede generar una sensación de estancamiento, especialmente entre quienes buscan dejarse el pelo largo.

Si quieres una melena larga, quizá no necesites tantos cortes

Para quienes tienen una rutina de cuidado consolidada y protegen adecuadamente su cabello, los expertos aseguran que suele bastar con revisar las puntas cada seis meses.

En estos casos, la clave no está tanto en las tijeras como en la prevención. El roce contra la almohada durante la noche, el uso frecuente de herramientas de calor sin protector térmico o los peinados que generan tensión pueden dañar la fibra capilar más que el simple paso del tiempo.

Por eso, una persona que cuida correctamente su cabello puede espaciar mucho más las visitas a la peluquería de lo que habitualmente se piensa.

Las señales que indican que necesitas un corte

Más que fijarse en una fecha concreta del calendario, los profesionales recomiendan observar el estado del cabello. Existen varios indicadores claros de que las puntas necesitan saneamiento:

Puntas abiertas.

Aspecto áspero o similar a la paja.

Nudos frecuentes en las puntas.

Pérdida de brillo.

Cabello deshilachado en los extremos.

Puntas visiblemente más finas que el resto de la melena.

Los expertos advierten además de que, cuando aparecen puntas abiertas, conviene eliminarlas por completo. Si no se hace, la rotura puede seguir avanzando hacia arriba, debilitando progresivamente la estructura del cabello.

El cabello corto necesita más mantenimiento

No todas las melenas requieren el mismo calendario. Los cortes cortos y estructurados, como los pixies, los bobs o los estilos geométricos, pierden rápidamente su forma original conforme el cabello crece.

En estos casos, los peluqueros recomiendan acudir a revisión cada cuatro u ocho semanas para mantener el diseño y la definición del corte.

La regla es sencilla: cuanto más preciso sea el peinado, más frecuentes deberán ser los retoques.

Los rizos pueden esperar más tiempo

El cabello rizado y ondulado suele ofrecer una mayor flexibilidad. Debido a que el crecimiento resulta menos evidente visualmente, muchas personas pueden espaciar más los cortes.

Sin embargo, este tipo de cabello también suele ser más seco y delicado, por lo que necesita cuidados específicos para evitar la rotura y mantener la hidratación de las puntas.

¿Cortarlo más a menudo lo hace más sano?

La respuesta es no. Los peluqueros coinciden en que cortar el pelo no mejora directamente su salud ni acelera su crecimiento.

Lo que sí consigue es eliminar las zonas dañadas, reducir la rotura y mejorar el aspecto general de la melena. Como resultado, el cabello parece más fuerte, más denso y más saludable, aunque su ritmo de crecimiento siga siendo exactamente el mismo.

Por eso, los expertos lanzan una recomendación que puede sorprender a muchos: no hay que obsesionarse con cortar el cabello constantemente. Un pelo sano depende mucho más de una buena rutina de cuidados, protección frente al calor y hábitos adecuados que de acudir a la peluquería cada pocas semanas.