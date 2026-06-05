Ferrero explota en un comunicado y aclara unas palabras sobre Alcaraz: «Adquirir un yate…»

Juan Carlos Ferrero ha salido al paso para matizar unas declaraciones realizadas sobre Carlos Alcaraz referidas a la compra de un yate por parte del tenista murciano. El ex entrenador del actual número 2 del mundo ha emitido un comunicado en el que ha dejado claro que todo se debe a un error de transcripción en la entrevista realizada a un periódico italiano y también ha llamado a hacer una reflexión sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación.

Todo este jaleo se originó durante el jueves después de que el Corriere della Sera publicara una entrevista con Juan Carlos Ferrero en la que se le atribuyó el siguiente titular: «Conmigo no se hubiera comprado un yate de 9 millones». Al parecer, al ex entrenador del tenista murciano se le preguntó por unas palabras del técnico Riccardo Piatti, que dijo hace unos días que Carlos Alcaraz no se hubiera comprado un yate de 9 millones de euros de haber seguido con Juan Carlos Ferrero.

«Tiene razón… Quizá le dije demasiadas veces que no, pero Carlos para mí era familia y yo educo así a mis hijos», habría dicho Ferrero acerca de la última adquisición de Carlos Alcaraz, que se compró hace unos meses un yate Sunreef Ultima 88 fabricado a medida que tiene un valor de cerca de 10 millones de euros.

Estas declaraciones de Juan Carlos Ferrero corrieron como la pólvora durante el jueves y por ello el entrenador de Villena se vio obligado a emitir un comunicado en el que dijo lo siguiente: «En la entrevista no me referí en ningún momento a la educación de mis hijos, y además pienso que adquirir un yate no tiene por qué ser ni bueno ni malo. Por suerte, la entrevista quedó transcrita por la ATP, por lo que adjunto el texto para que cualquiera pueda comprobar lo que se dijo».

Ferrero aclara las palabras sobre Alcaraz

«Lamentándolo, otra vez tengo que salir al paso de las declaraciones o noticias erróneas o falsas. Ante las noticias con titulares como ‘Alcaraz no se habría comprado un yate conmigo, yo educo así a mis hijos’ y similares», comenzó diciendo en un comunicado en el que también llamó a hacer una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad.

«Quiero hacer una reflexión sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación a la hora de informar. Cuando se publica una noticia, especialmente si afecta a la imagen pública de una persona o incluso a sus relaciones personales, es imprescindible comprobar y corroborar la información antes de difundirla», dijo a la vez que dejó claro que: «La desinformación o la falta de rigor no es buena. Si se cita una entrevista o se transcriben unas declaraciones, lo mínimo exigible es asegurarse de que se han reproducido correctamente».

«Sinceramente, cada vez me cuesta más conceder entrevistas. Recibo constantes solicitudes y siempre intento atender a los medios con respeto y buena disposición. Por eso resulta especialmente frustrante que ocurran situaciones como esta, en las que unas declaraciones mal transcritas generan titulares equivocados que después se multiplican rápidamente», comentó.

Ferrero finalizó el comunicado dejando claro que: «Y aprovecho también para dirigirme al público y a los aficionados: no os creáis todo lo que leéis. Contrastad la información, acudid a las fuentes originales siempre que sea posible y sacad vuestras propias conclusiones».