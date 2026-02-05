Ferrero rompe todos los lazos que le unían a Alcaraz

El Open de Australia ha sido el primer torneo disputado por Carlos Alcaraz desde que Juan Carlos Ferrero dejó de ser su entrenador. Pupilo y maestro separaron sus caminos el pasado mes de diciembre tras una fructífera relación deportiva. El ex tenista se ha pronunciado en varios ocasiones desde su ruptura, sin llegar a revelar sus motivos. Ahora, Ferrero ha ido un paso más en su distanciamiento de Alcaraz y ha dejado de seguir en sus redes sociales, en este caso Instagram, a su ex pupilo.

Juan Carlos Ferrero, que ahora ejerce como coach mental del golfista español Ángel Ayora, ha reconocido que su salida del equipo de Carlos Alcaraz ha sido dura en el plano personal. «Ha sido un mes muy duro, ahora ya estoy en la rampa de salida para superar el luto», explicó en una reciente entrevista con OKDIARIO. El ex número uno del mundo admitió no sentirse preparado para ver los partidos del tenista murciano en Australia, por el afecto que aún profesaba hacia él y su equipo. «Mirar el banquillo y ver a todos sentados es duro y difícil de encajar», contó a este periódico.

Un torneo, el primero sin Ferrero como parte del equipo de Alcaraz, en el que el tenista español ha alcanzado la cima del Open de Australia por primera vez. Con este séptimo título de Grand Slam, el jugador de El Palmar se ha convertido en el más joven de la historia en conquistar los cuatro ‘grandes’. Como entrenador principal de Alcaraz ahora ejerce Samu López, que ya había formado parte de su equipo técnico en diferentes etapas durante los dos últimos años. El reciente ganador en Australia reivindicó la figura de su nuevo entrenador tras el torneo: «Al no haber sido número uno -o jugador top- no se le reconoce como merece».

Crece la distancia entre Ferrero y Alcaraz

Un detalle, quizá de menor importancia, como es el hecho de que Juan Carlos Ferrero haya dejado de seguir a Carlos Alcaraz y parte de su equipo en redes sociales evidencia que el ex tenista ha querido marcar distancias con su ex pupilo. «No hay que cerrar ninguna puerta. ¿Volver juntos en un futuro? Por la amistad que tengo con Carlos y la relación que tenido tanto con él como con todo su entorno, no cerraría la puerta nunca», comentó a OKDIARIO durante el Open de Australia sobre un posible regreso junto a Alcaraz que no parece cercano por el momento.

Ahora, el actual número uno del ranking ATP afronta un 2026 en el que ya ha puesto la mira en Roland Garros como su próxima gran cita en el calendario. Hasta el segundo Grand Slam del año, Alcaraz afronta el reto de mantener el número uno del mundo. Tras ‘bajarse’ del torneo de Róterdam, el murciano aventaja en 2.850 puntos a Jannik Sinner. Una distancia que el italiano puede recortar durante los próximos meses, ya que su sanción por dopaje le mantuvo apartado de las pistas entre febrero y mayo del pasado marzo. Alcaraz tiene prácticamente garantizado llegar como número uno a la gira de tierra, donde defenderá los puntos cosechados con sus triunfos en Montecarlo, Roma y Roland Garros.