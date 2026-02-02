Carlos Alcaraz se baja de Róterdam tras ganar en Australia: «Necesita tiempo para recuperarse»

Carlos Alcaraz no estará en Róterdam. Después de la conquista histórica del Open de Australia tras vencer a Novak Djokovic, el español ha confirmado su baja en Países Bajos la próxima semana y no defenderá el título que ganó el año pasado. Una decisión tomada a raíz del fuerte esfuerzo en Melbourne para tomarse unos días de descanso pensando en Doha.

«Carlos Alcaraz no defenderá su título en Róterdam. El campeón del Abierto de Australia concluyó que, tras el esfuerzo de las últimas dos semanas, necesita más tiempo para volver a la acción. Le deseamos a Carlos una pronta recuperación», explicó la organización del torneo, que no contará con el tenista más influyente de la actualidad debido a unos días en la que ha sufrido problemas físicos, mareos, calambres y hasta vómitos.

De esta forma, el murciano no tendrá que regresar a Europa para estar en Róterdam, campeonato que se celebrará también en pista dura y bajo techo del 9 al 15 de febrero. Pese a que perderá 500 puntos en el ranking ATP, Alcaraz seguirá siendo el número uno gracias al colchón que tiene respecto a Jannik Sinner, en concreto 3.350 puntos -13.650 frente a 10.300.

El camino de Carlos Alcaraz tras caerse de Róterdam

Con esta decisión, Carlos Alcaraz no volvería hasta Doha, del 16 al 21 de febrero, y seguidamente acometerá la primera gira americana de la temporada con su participación en los Masters 1.000 de Indian Wells, del 4 al 15 de marzo; y Miami, del 18 al 29 de ese mes.

Ya, en las próximas semanas, volvería en abril a la tierra batida con citas en Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma. Ya después tendría el segundo Grand Slam del año con Roland Garros, del 24 de mayo al 7 de junio, y defender el título que conquistó en 2024 y en 2025. Con Róterdam, Carlos Alcaraz ha preferido usarlo de descanso y llegar en condiciones a las próximas citas para seguir defendiendo la cima, del que ya goza con autoridad sobre el italiano.