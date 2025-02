Carlos Alcaraz, tras ganar su primer título de 2025 en Róterdam: «El inicio del torneo fue difícil»

Carlos Alcaraz ha logrado la tarde de este domingo su primer título en el circuito tenístico de 2025 y también en el ATP 500 de Róterdam. El tenista murciano jugó un partido muy serio, demostrando que su mejora en el saque es una realidad. Derrotó al australiano Alex De Miñaur tras un partidazo por un resultado de 6-4, 3-6 y 6-2.

Tras levantar el trofeo, el español ha querido felicitar en primer lugar a su rival en la final, De Miñaur, por el gran torneo que ha disputado: «Lo primero que quiero hacer es felicitar a Alex. Enhorabuena por un torneo fantástico. El éxito que estás teniendo, tu gran trabajo con tu equipo. Enhorabuena por todo. Siempre te deseo lo mejor. Me alegra verte en lo más alto».

Posteriormente, Alcaraz quiso acordarse también de todo su equipo desde la pista central del estadio de la ciudad holandesa, confirmando que su intención es seguir con todos ellos durante los próximos torneos, e incluso la temporada completa. Al español se le vienen desafíos complicados, y quiere seguir manteniendo su bloque de confianza.

«Quiero dar las gracias por todo a mi equipo. esta semana ha sido muy buena, todos juntos trabajando bien. Llegué aquí sin encontrarme al 100% bien por el resfriado, pero cada día me he ido encontrado mejor y mejor gracias a vosotros. A todo el mundo, también los que están casa, gracias. No soy un tipo que diga esto muy a menudo, pero lo voy a decir, os quiero, gracias por lo que hacéis por mí».

Gracias a este gran triunfo en Holanda, el número 17 en el palmarés de Alcaraz, el murciano y su equipo se quitan una gran carga de encima. Y es que hasta el día de hoy todavía no habían logrado ni un solo trofeo en los torneos donde Alcaraz ha participado en los últimos cuatro meses, y salen más que reforzados de cara a los próximos retos en el circuito este año.