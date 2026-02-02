María Jesús Montero confisca 1,2 millones de euros a Carlos Alcaraz de su premio en el Open de Australia

Carlos Alcaraz logró en el Open de Australia el hito de convertirse en el tenista más joven en conquistar los cuatro Grand Slams. La victoria del murciano ante Novak Djokovic en la final del torneo australiano, además de la evidente alegría deportiva, supone una importante inyección económica en las arcas del deportista de 22 años. Un premio que tendrá que repartir sus ganancias con Hacienda, al contar con su residencia fiscal en España. El fisco español, con la ministra María Jesús Montero a la cabeza, recibirá 1,2 millones de euros del premio de Carlos Alcaraz en el Open de Australia.

El primer Grand Slam de la temporada tenística incrementó su bolsa de premios económicos de cara a la edición de 2026. El torneo oceánico ha repartido 67,6 millones de euros (115 millones de dólares australianos), un 16% más que en la pasada edición. Una cifra que se ha incrementado en mayor porcentaje en el monto económico que reciben los ganadores -el mismo para los cuadros individuales masculinos y femeninos- disparándose un 19% respecto al premio que recibieron Jannik Sinner y Madison Keys en 2025.

Después de esta subida, Carlos Alcaraz y Elena Rybakina recibirán 2,44 millones de euros (4,15 millones de dólares australianos) por su victoria en el Open de Australia. En cuanto al caso del tenista de El Palmar, la fiscalidad española reducirá el ingreso en sus arcas particulares a prácticamente la mitad del total. «Aplicando tanto la retención en origen (en Australia) como los gastos deducibles estimados (10-15% del premio, entre 244.012 y 366.018 euros), el tenista murciano probablemente recibirá entre 1,1 y 1,2 millones de euros netos tras cumplir con todas sus obligaciones fiscales», señala el análisis de los expertos fiscales de TaxDown.

Desde esta startup inciden en un aspecto que no se suele tener en cuenta a la hora de calcular el importe total, como son son los gastos deducibles. Alcaraz puede aplicar estas deducciones por gastos que se consideran necesarios para obtener estos ingresos, es decir, son parte importante de su victoria en un torneo; el Open de Australia en este caso. Entre ellos, TaxDown recoge la remuneración del equipo técnico, los gastos de viaje y alojamiento y el material deportivo empleado. Tras aplicar las retenciones y estos gastos deducibles, Carlos Alcaraz se quedará con cerca de 1,2 millones de euros; la mitad del premio. Por tanto, el resto de las ganancias obtenidas por Alcaraz irán a parar a las arcas españolas, lo que supone una alegría para el Ministerio de Hacienda que preside María Jesús Montero.

Las ganancias de Alcaraz en su carrera

Con su victoria en el primer Grand Slam del año, Carlos Alcaraz sigue aumentando las cuantiosas ganancias que se ha labrado en el circuito ATP con tan sólo 23 años. El actual número uno del ranking supera ya los 50 millones de euros en premios económicos por su desempeño tenístico, una cantidad que no incluye patrocinios ni acciones publicitarias. Una cantidad que es fruto de sus 25 títulos a nivel ATP, que incluyen siete Grand Slams tras su victoria en Australia, ocho Masters 1000, ocho ATP 500 y dos 250. Una parte notable de este dinero ha ido a parar a la Hacienda española, ya que Alcaraz reside fiscalmente en la Región de Murcia.