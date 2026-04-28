Carlos Alcaraz también podría ser baja en Wimbledon: «No tengo claro que pueda llegar»

Carlos Alcaraz sigue recuperándose de su lesión en la muñeca derecha días después de anunciar su baja para el próximo Masters 1000 de Roma y el Roland Garros. Ahora la duda está en si el número 2 del mundo podrá estar en Wimbledon, que arrancará el próximo 29 de junio. Álex Corretja ha sido pesimista con respecto a la presencia del tenista murciano sobre la hierba del All England Tennis Club.

Mientras el Mutua Madrid Open sigue su curso sin la presencia de Carlos Alcaraz, el número 2 del mundo sigue recuperándose de su lesión en el tendón de la corva de su muñeca derecha. El tenista murciano se dañó la zona en el Conde de Godó, anunció su baja unos días más tarde en el Mutua Madrid Open y días después confirmó en un comunicado su ausencia del Masters 1000 de Roma y del Roland Garros, donde había salido campeón en las dos últimas ediciones.

«Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí», informó Carlos Alcaraz en un comunicado publicado en las redes en el que dio la peor noticia posible a los aficionados.

Alcaraz y la duda con Wimbledon

Ahora la duda está en si Carlos Alcaraz llegará a tiempo para estar en Wimbledon, que se disputará entre el 29 de junio y el 12 de julio sobre la hierba del All England Tennis Club. Álex Corretja y Feliciano López han opinado sobre ello en una intervención en El Larguero de la cadena SER después de la jornada de tenis en el Mutua Madrid Open.

«Máxima paciencia; ahora toca pensar en el día a día y dejar que ese tendón se recupere lo mejor posible. No hay que ponerse una fecha concreta para volver; después de un mes y medio fuera de competición veremos cuándo puede volver a entrenar», afirmó Corretja durante su intervención en el programa. «Empezar en la época de hierba no sé si va a ser lo más fácil porque haces malos gestos, te hacen saques abiertos que te pueden fastidiar la muñeca», dijo.

🤕 🚨 @alexcorretja74, sobre la lesión de Alcaraz: «MÁXIMA paciencia, no hay que ponerse una fecha para volver» 🌿 «No tengo CLARO que pueda llegar a Wimbledon» 👀 @feliciano_lopez: «La muñeca es un tema complicado, un tenista necesita tenerla no al 100, sino al 200%» pic.twitter.com/Ma9VK792nM — El Larguero (@ellarguero) April 27, 2026

Por ello, el ex jugador y ahora comentarista puso en duda la presencia de Carlos Alcaraz en Wimbledon. «No tengo claro que pueda llegar a Wimbledon. Lo que pasa es que no tengo ni idea de cómo está yendo la recuperación, sólo estoy deseando que vuelva lo antes posible», dijo. «Me lo plantearía. Creo que están cumpliendo los plazos, que son los prudentes. Hay que tener más aplomo que nunca y no presionarle. Tiene que volver cuando esté al 100%», afirmó sobre el regreso a las pistas del número 2 del mundo.

Feliciano López también opinó sobre una lesión que él mismo sufrió durante su carrera como profesional. «La muñeca es un tema complicado, un tenista necesita tenerla no al 100, sino al 200%», dijo el director del Mutua Madrid Open, que también dejó claro que: «Tiene que tener mucha tranquilidad, es una lesión seria y Carlos tiene una edad en la que no tiene que correr».