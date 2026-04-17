Carlos Alcaraz no se recupera a tiempo y es baja en el Mutua Madrid Open

Las peores noticias sacuden al Mutua Madrid Open, otra vez. Carlos Alcaraz, que se retiró del Conde de Gódo por molestias en la muñeca, tampoco podrá estar en Madrid. Es la segunda baja consecutiva del murciano en la capital española, donde no compite desde 2024, pues también fue baja el año pasado. Ahora hay que ver la magnitud y repercusión de la lesión. Tras Madrid viene el Masters 1.000 de Roma y Roland Garros, el culmen de la gira por tierra batida.

El propio Alcaraz comunicó su baja de Madrid en redes sociales. «Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto», expresó en redes sociales.

Sigue Alcaraz atrapado en tierras movedizas. Sus últimos años ha sufrido lesiones con la llegada de la gira por arcilla, la más exigente del año. Sufrió molestias en la final del Godó, se bajó de Madrid y conquistó tanto Roma como Roland Garros. El mismo desenlace buscará este año. La baja de Alcaraz en Madrid se une a la de Novak Djokovic, que informó el pasado jueves de su ausencia.

«Madrid, lamentablemente no podré competir en el Mutua Madrid Open

este año. Estoy continuando mi recuperación para volver pronto. ¡Hasta pronto!», dijo el tenista serbio en sus redes sociales. Hace unos días se filtró que el ex número uno del mundo estaría en Madrid la próxima semana, pero este jueves, durante su presencia en el Palacio para ver el Real Madrid-Estrella Roja de la Euroliga, dejó en duda su participación.

Sin Alcaraz y Djokovic, Madrid mira ahora a Sinner, cuya presencia tampoco está clara. La prioridad del italiano es el Masters 1.000 de Roma y Roland Garros. Además, en Madrid tampoco compitió el año pasado, por lo que no perdería puntos en su carrera por mantener el número uno del mundo. Madrid se despide de Alcaraz, que, no obstante, viajará a la capital española el próximo lunes para los Premios Laureus.