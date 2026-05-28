Aitana Bonmatí vuelve con España después de su lesión para medirse a Inglaterra en busca del Mundial 2027

Aitana Bonmatí es la principal novedad en la convocatoria de la selección española femenina para los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial 2027. España buscará ante Inglaterra e Islandia un pleno que le permita terminar como primera de grupo y cerrar su pase directo a Brasil y lo hará con una convocatoria formada por 25 futbolistas. A ella regresa la futbolista del Barça, que es la principal novedad junto a Andrea Medina. La jugadora del Atleti entra por Aiara Agirrezabala.

Una vez recuperada de la fractura de peroné que sufrió el pasado mes de diciembre, la ganadora de los últimos tres Balones de Oro regresa con España. Lo hace plenamente recuperada y tras disputar los 90 minutos en el último partido contra la Real Sociedad, en el que el Barcelona se impuso 2-1, con la futbolista haciendo el tanto del triunfo.

La otra sorpresa es la presencia de Andrea Medina, futbolista a la que Sonia Bermúdez conoce de sobra, puesto que ya contó con ella cuando era seleccionadora sub-23. Ahora, la rojiblanca, que ya ha anunciado que no seguirá en el Atlético, se estrenará con la absoluta en esta ventana internacional.

No es ninguna novedad ya la ausencia de Jenni Hermoso, que vuelve a quedarse fuera de la lista por tercera ocasión consecutiva. No ha jugado ningún partido de clasificación para el Mundial y así seguirá siendo tras esta convocatoria. Tampoco está Laia Aleixandri, que continúa recuperándose de la rotura del ligamento cruzado y no volvería hasta poco antes de la cita mundialista.

𝗛𝗮𝘆 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗮𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀 𝘃𝗶𝗱𝗮𝘀.

En los que la lucha merece la pena. 💭 Contra 𝗜𝗻𝗴𝗹𝗮𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮 e 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱𝗶𝗮, con 25 maestras en el arte de soñar, volveremos a creer.#FIFAWWC | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/GXEN4zteNB — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) May 28, 2026

España vuelve a verse con Inglaterra

En esta ventana de selecciones, la última de la temporada, España volverá a verse las caras con Inglaterra. Será en Mallorca y, tras perder por 1-0 en Wembley, la Selección está obligada a ganar para tener opciones de clasificarse directamente para Brasil 2027. Sólo hay un billete directo en juego, que se repartirán una de las dos. Tres puntos de ventaja tienen las campeonas de Europa, por lo que a las de Sonia Bermúdez sólo les vale ganar para evitar la repesca.

El viernes 5 de junio jugarán en Son Moix, mientras que viajarán a Islandia para enfrentarse allí a la selección local el martes 9. Si consiguen los seis puntos, tendrán casi asegurada su clasificación para el Mundial, aunque habría que acudir a la diferencia de goles total para conocer cuál de los dos equipos termina en primera posición y, por tanto, obtiene su pase directo a la cita del próximo verano en Brasil.

Convocatoria de la selección femenina