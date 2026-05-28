El próximo 2 de junio se presentará la IV Copa Comunidad de Madrid de Salto de Obstáculos

La sede del periódico LA RAZÓN acogerá el próximo martes 2 de junio, a las 19:00 horas, la presentación oficial de la IV Copa Comunidad de Madrid de Salto de Obstáculos, una de las grandes citas del calendario ecuestre español y que volverá a celebrarse del 19 al 21 de junio en el Club RACE, con entrada libre y gratuita.

El acto será inaugurado por Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN, periódico que mantiene desde hace años una apuesta firme y diaria por el deporte hípico, tanto en edición digital como impresa. El cierre correrá a cargo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. También intervendrá Alberto Tomé, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, junto a diferentes personalidades del ámbito institucional, deportivo y ecuestre.

La presentación estará conducida por Shelly Ramírez Pino, redactora de la sección de hípica del periódico y CEO de Chacco Marketing, quien escribe diariamente la actualidad ecuestre del rotativo, dando cobertura a concursos nacionales e internacionales, realizando entrevistas, reportajes y siguiendo de cerca toda la actualidad vinculada al mundo del caballo.

La implicación de LA RAZÓN con la hípica se ha convertido en uno de los apoyos mediáticos más importantes para el sector en España. No se trata únicamente de patrocinar un concurso, sino de dar espacio y continuidad a un deporte que durante años apenas tuvo presencia en medios generalistas. Hoy, miles de lectores siguen diariamente la información ecuestre a través de las páginas y plataformas digitales del periódico.

La IV Copa Comunidad de Madrid puede celebrarse gracias al patrocinio fundamental de LA RAZÓN y al apoyo de la Comunidad de Madrid, dos pilares clave para que esta competición continúe creciendo año tras año y se haya consolidado como una de las más importantes del calendario nacional de Salto de Obstáculos.

Entre las pruebas más destacadas del concurso se disputará el Gran Premio LA RAZÓN, previsto para el sábado 20 de junio, dentro de una competición que mantiene el objetivo de seguir acercando el mundo del caballo al gran público y reforzando la presencia de la hípica dentro de los grandes medios de comunicación nacionales.

El domingo 21 de junio se disputará la Copa Comunidad de Madrid.

La hípica mueve cerca del 0,7 % del PIB nacional y LA RAZÓN le da espacio de manera diaria. La presentación de la pasada edición no dejó a nadie indiferente, con ponis dentro del salón de actos del periódico, y este año todo apunta a que volverá a sorprender.