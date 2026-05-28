Vox toma cartas en el asunto y exige que España pueda volver a jugar en el País Vasco

Vox ha cargado contra el Gobierno vasco por querer «limitar» la participación de la selección española de fútbol en Euskadi, cuando el País Vasco «lleva más de 50 años» sin verla «en un partido oficial», y ha reclamado que Bilbao y Donostia sean sedes del Mundial 2030 que acogerá España.

El grupo Mixto-Vox en el Parlamento Vasco presenta, este jueves en pleno, una moción para instar al Gobierno Vasco a que «la selección española juegue un partido oficial por fin en esta tierra», ya que «tanto los vascos como el lehendakari se sentirían muy orgullosos de ver por primera vez a la selección española y luciría con mucho orgullo su bufanda».

Su portavoz en la cámara vasca, Amaia Martínez, y su portavoz nacional de Deportes, Cristian Toro, han presentado la iniciativa antes de su debate en el Parlamento Vasco, para reivindicar que «no se puede permitir que el Gobierno siga separando y dividiendo a la sociedad, utilizando el deporte como una herramienta de división».

«Queremos que los niños puedan ir al campo a ver y a celebrar un partido de su selección y creo que el Gobierno Vasco debe darse cuenta de que el deporte es una herramienta que nos sirve para celebrar, unir y expresar los sentimientos y la idiosincrasia de un pueblo», ha argumentado Toro, para reprobar que «limitar los eventos deportivos en un territorio tan bonito no es inteligente».

«Queremos que la selección española de fútbol venga, después de tantos años, a jugar en territorio vasco y que no se limite la participación de un equipo nacional al que todos seguimos, admiramos y queremos ver jugar, así como un Mundial que se disputa en nuestra tierra», ha reiterado el campeón olímpico.