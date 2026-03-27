La Federación solicita de manera oficial a FIFA que incluya a Valencia y Vigo como sedes del Mundial 2030

La Federación Española de Fútbol ha solicitado de manera oficial a la FIFA la inclusión de Valencia y Vigo como posibles sedes para el Mundial 2030 que se celebrará en España, Marruecos y Portugal. El organismo español ha mandado una carta al máximo organismo futbolístico internacional pidiendo, de manera formal, la inclusión tanto del nuevo Mestalla como del estadio Municipal de Balaídos.

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