La Federación solicita de manera oficial a FIFA que incluya a Valencia y Vigo como sedes del Mundial 2030
La Federación Española de Fútbol ha solicitado de manera oficial a la FIFA la inclusión de Valencia y Vigo como posibles sedes para el Mundial 2030 que se celebrará en España, Marruecos y Portugal. El organismo español ha mandado una carta al máximo organismo futbolístico internacional pidiendo, de manera formal, la inclusión tanto del nuevo Mestalla como del estadio Municipal de Balaídos.
Noticia en desarrollo….
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios