Hallan muertos a un guardia civil, su mujer y su hijo en el cuartel de Dolores (Alicante)

Un guardia civil de 55 años, su mujer de 51 y su hijo de 20 han sido hallados muertos en el cuartel de Dolores (Alicante) con heridas de arma de fuego. En concreto, las autoridades han encontrado los tres cuerpos en en una vivienda del puesto principal de la localidad, donde residía la familia.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas al caso, han sido otros agentes del Instituto Armado los que han encontrado los cadáveres. La Guardia Civil ya iniciado una investigación sin que por el momento haya trascendido más información respecto al caso.

El Ayuntamiento de Dolores ha decretado tres días de luto oficial, así como la suspensión de todas las festividades programadas «ante los terribles hechos ocurridos en el municipio», tal como refleja el propio Consistorio en redes sociales.

Este trágico suceso ha causado gran conmoción en la citada localidad, que tiene sólo 8.000 habitantes.

Según ha publicado La Información, los cuerpos han sido encontrados sobre las 11:00 horas. Los cadáveres de la mujer y su hijo se encontraban en una habitación de la vivienda, mientras que el del agente ha sido localizado en el pasillo junto al arma.

Por el momento, en el Instituto Armado hay un hermetismo total, aunque según ha publicado el diario Levante, los hechos están siendo investigados como un posible caso de violencia de género. Al parecer, la relación entre padre e hijo era mala, aunque no había denuncias previas por malos tratos. Un extremo que desde la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana no han confirmado.

En estos momentos, se está llevando a cabo una inspección ocular en el interior de la vivienda, y el alcalde de Dolores, Joaquín Hernández (PSOE), y otro concejal del equipo de Gobierno se encuentran en el interior del cuartel.

El agente de la Benemérita formaba parte del equipo de investigación del puesto de Dolores. En dicho cuartel hay 50 agentes destinados. Se trata de un puesto principal histórico de la Vega Baja que da servicio a localidades como Albatera o Catral.