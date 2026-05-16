Fermín López dará el banderazo en la sprint de MotoGP en Montmeló

Fermín López no ha querido perderse el GP de Cataluña de MotoGP. El futbolista del FC Barcelona dará el banderazo de la sprint de MotoGP este sábado. Es un gran seguidor del motociclismo y ha aprovechado para venir después del entrenamiento previo al partido de Liga contra el Betis este domingo, en la penúltima jornada del campeonato.

Este viernes fue Marc Casadó el que se dejó ver por el circuito de Montmeló y hoy ha sido Fermín quien ha venido al trazado catalán. Su presencia ha causado un gran revuelo en el paddock. Y desde MotoGP han querido que fuera el centrocampista español el que diera el banderazo de la sprint. Un honor que ya tuvo, por ejemplo, Carlos Alcaraz en Jerez 2025.

Pedro Acosta partirá desde la pole en esa sprint con el otro gran favorito, Álex Márquez, tercero. Entre medias se ha colado Franco Morbidelli contra todo pronóstico. Veremos si el primer piloto al que le muestra la bandera a cuadros es un español. Acosta y Álex son los grandes favoritos a llevarse el triunfo en la sprint de este Gran Premio.