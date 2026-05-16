Paraguay está atrayendo a numerosos inversores españoles, especialmente en el sector inmobiliario, a causa de las últimas políticas que está llevando a cabo su Gobierno. Tanto es así que, incluso, hay empresas que se están dedicando a facilitar la inversión en el país sudamericano con bastante éxito. En ese sentido, la compañía Paraguay Investment Group asegura a OKDIARIO que las rentabilidades en el sector de la vivienda, el alquiler vacacional o el de oficinas están superando el 20%.

El Ejecutivo de este país ha implementado una especie de Golden Visa, el Investor Pass, que, con una inversión inmobiliaria de 200.000 dólares, otorga la residencia permanente y la posibilidad de conseguir la cédula paraguaya, es decir, el equivalente a su DNI.

Por otro lado, Paraguay acaba de conseguir la calificación crediticia de BBB-, es decir, ha logrado el grado de inversión. Esto supone lograr un rating alto, revelando un bajo riesgo de impago y una alta solvencia, algo que atrae inversión internacional.

El objetivo que tiene el país no es otro que duplicar su PIB en los próximos años y, para ello, está siguiendo un plan exhaustivo para mejorar su solvencia. Juan Manuel López Labradalleva, de Paraguay Investment Group, asegura a este periódico que esto está creando una serie de causas que están beneficiando enormemente a la economía paraguaya.

«Se está convirtiendo en un hub industrial», afirma. «Eso crea empleos y aumento de la inversión extranjera», algo que se suma a la «baja fiscalidad». Por ello, los inversores están logrando una «rentabilidad alta».

En ese sentido, tan sólo el valor de las viviendas se está incrementando al 10% anual. «Si compras un inmueble sobre plano, cuando finalicen las obras ya vale un 20% más», afirma el profesional.

Dada la atracción industrial por la mejora de la calificación, múltiples trabajadores se están mudando a la nación sudamericana, algo que está causando la necesidad de construir y está impulsando el mercado inmobiliario.

Inversiones en Paraguay

Por otro lado, los precios son mucho más asequibles que en España, con viviendas que se pueden adquirir en torno a los 60.000 dólares y que, posteriormente, «se pueden alquilar por 1.000 dólares al mes». «En cinco años recuperas la inversión», explica López Labradalleva.

Esto es «impensable en España», puesto que la barrera de entrada es mucho mayor, dado que el precio del suelo se ha incrementado mucho en los últimos años. Por ello, muchos españoles están invirtiendo en inmuebles de Paraguay. Además, «si se destina el inmueble Airbnb», el retorno puede alcanzar cotas del 23%, «dependiendo de la zona».

Por ello, López Labradalleva asegura que esta es «una de las economías más interesantes de la región para invertir en esta década». Este empresario trabaja ayudando a inversores españoles a introducirse en el mercado paraguayo, especialmente en sectores vinculados al real estate y la generación de rentabilidad inmobiliaria.

«Paraguay todavía ofrece algo muy difícil de encontrar: capacidad de crecimiento, costes competitivos y margen para construir patrimonio desde etapas tempranas», afirma. «Mientras otros mercados están saturados, aquí todavía existe recorrido», sentencia.

En ese sentido, el gallego subraya el papel del Investor Pass y las políticas de atracción de inversión extranjera como uno de los grandes factores diferenciales del país: «Paraguay quiere atraer inversión productiva y eso se nota en la agilidad, la fiscalidad y las oportunidades que ofrece al empresario internacional».

Paraguay Investment Group acompaña operaciones de inversión desde España, ofreciendo asesoramiento estratégico, estructura legal y seguimiento integral de cada proyecto. «La clave está en entrar con visión, estructura y conocimiento del mercado», concluye López Labrada.