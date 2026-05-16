Llega un temporal a España y la AEMET activa la alerta amarilla: lluvia, viento y nieve durante 48 horas

Lluvia, nieve y viento durante 48 horas, llega un temporal a España y la AEMET activa la alerta amarilla. Será mejor que nos preparemos para una serie de cambios que tenemos por delante y que pueden ser claves. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede ser esencial y que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar a toda velocidad. Lo que nos está esperando en estos días puede cambiarlo todo.

Los expertos no dudan en darnos algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Tocará estar pendientes de un cielo que, sin duda alguna, nos dará alguna que otra sorpresa en pleno mes de mayo, cuando pensábamos que el tiempo no podía ser más estable. Tocará estar preparados para un giro radical que, sin duda alguna tendremos que ver llegar a toda velocidad y que realmente podría acabar con un fin de semana de actividades al aire libre. De una manera que quizás tocará empezar a ver llegar a toda velocidad y con la mirada puesta a unos cambios plagados de actividad. Lo que puede pasar es algo para lo que no estamos del todo preparados.

Lluvia, viento y nueve durante 48 horas

Durante este fin de semana parece que volveremos al pasado, lo haremos con la mirada puesta a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Con la mirada puesta a un giro importante en el tiempo que podría cambiarlo todo.

Estaremos a merced de un tiempo primaveral que parece que llega con importantes novedades y que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos golpeará de cerca. Es momento de saber lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tocará sacar de nuevo la chaqueta y hasta el abrigo en algunos puntos del país.

Tocará estar preparados para una serie de elementos que llegan a toda velocidad y que, sin duda alguna, tendremos que ver llegar de una forma que quizás hasta el momento no sabíamos. Es hora de conocer el tiempo que nos espera en un fin de semana en el que la actividad se acabará reduciendo de forma excepcional en este punto del país.

Los expertos del tiempo no paran de actualizar los mapas para darnos una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

La AEMET activa la alerta amarilla ante el temporal que llega a España

España se prepara para un temporal que llega con mucha fuerza, la alerta amarilla se activa en algunas zonas y nos advierte de lo que puede pasar en breve. Estaremos muy pendientes de un tiempo que puede convertirse en un problema en estos días de fin de semana que tenemos por delante.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se prevé una tendencia a la estabilidad en la Península y Baleares a medida que el anticiclón y una dorsal ganen terreno desde el oeste. No obstante, en el norte de la Península, bajo un flujo del noroeste, aún predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos occidentales. En el resto del territorio, los cielos estarán en general despejados, aunque el desarrollo por la tarde de nubosidad de evolución podría dejar algún chubasco ocasional en Andalucía, de forma más probable en el entorno del Estrecho. Nevará de forma débil durante la madrugada en montañas del norte por encima de los 1300-1400 metros. En Canarias, se espera un predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto. Son probables los bancos de niebla matinales dispersos en entornos de montaña del norte. Las temperaturas máximas en ascenso generalizado en la Península y Baleares, salvo en Alborán, Ibiza y los litorales del sureste peninsular, donde descenderán. Las mínimas descenderán en la mayor parte de la Península y en Baleares, con heladas débiles en montañas de la mitad norte. No se prevén cambios relevantes en las temperaturas en Canarias».

Las alertas estarán activadas: «El viento soplará flojo en general, con un predominio del noroeste, salvo en el extremo sur y Alborán, donde soplará levante. En los litorales y en el valle del Ebro será moderado. Se prevén intervalos fuertes en el Ampurdán y rachas muy fuertes de cierzo en las sierras prelitorales de Tarragona y Castellón. En Canarias, el alisio será moderado, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes. Nevadas débiles durante la madrugada en montañas del norte. Rachas de viento muy fuertes (superiores a 70 km/h) de cierzo en sierras prelitorales de Tarragona y Castellón».

Tocará estar preparado para este cambio de tendencia que tenemos por delante y que puede cambiarlo todo por completo.