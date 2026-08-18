La AEMET avisa: a partir del miércoles se espera el diluvio del verano con 48 horas de tormentas y lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisa de que España afronta una nueva DANA proveniente del sur de Portugal y Marruecos. Este fenómeno condicionará la situación meteorológica de España para este próximo miércoles y jueves, donde se esperan tormentas muy fuertes con rachas de viento que alcanzarán los 100 litros por metro cuadrado en zonas de Valencia y riadas en Castilla y León.

Una situación que contrasta con las altas temperaturas que experimenta nuestro país y que se suma a los reventones térmicos que se han vivido en varios puntos de España.

Una DANA cargada de fuertes tormentas

A partir de mañana miércoles se espera que la DANA continúe acercándose al oeste peninsular, con tormentas en el norte de Castilla y León, La Rioja y en el Pirineo. Grandes masas de lluvia, rachas intensas de viento y granizo asolarán estas zonas de la península. También caerán fuertes chubascos por la zona de la sierra del sureste, que irán acompañados de barro.

Asimismo, tal y como aclaran las previsiones de los expertos meteorológicos europeos, el jueves puede ser también un día bastante inestable en cuanto al tiempo se refiere. Ese día volverán las lluvias a los puntos que mencionábamos anteriormente, con algunos chubascos también en la zona del golfo de Cádiz y de las zonas montañosas de la península.

Un frente de frío llega a España

Estas tormentas traerán consigo un chorro polar que llegará a partir del fin de semana. Un descenso notorio del calor en zonas de Cataluña, Aragón, Baleares y parte del Cantábrico marcará el final de esta semana y el comienzo de la siguiente. Asimismo, este descenso de temperaturas también vendrá acompañado de tormentas muy intensas en las regiones mencionadas, algunas incluso con granizo.

Un cambio radical de las temperaturas que se desmarca de las olas de calor y las altas temperaturas a las que nos ha tenido acostumbrados este verano. Sin embargo, las autoridades instan a extremar las precauciones en las zonas más afectadas, ya que se pueden producir reventones térmicos muy potentes.