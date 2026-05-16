Hoy, 16 de mayo de 2026, se espera un día predominantemente poco nuboso, con algunas nubes que puedan ir evolucionando durante las horas del día. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán estables. El viento soplará del noroeste con intensidad moderada en el valle del Ebro y Cinco Villas, mientras que en el resto de la provincia será flojo a moderado. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado con viento moderado

El cielo en Zaragoza lucirá despejado y soleado, como si se desperezara lentamente al amanecer de este 23 de octubre. A medida que el sol se asoma, la temperatura irá ascendiendo suavemente, alcanzando una máxima de 18 grados. A lo largo del día, el viento soplará moderadamente, con ráfagas que pueden superar los 50 km/h, así que es recomendable abrigarse un poco para no sentirse fresco.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará más cálido, pero la humedad podría hacer que se sienta un poco más pesado de lo esperado. Con un sol que brillará hasta las 21:16, habrá horas de luz para disfrutar de una jornada que, aunque tranquila, presentará un soplo de aire fresco. La noche se acercará sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un final de día despejado y agradable.

Calatayud: cielo cambiante con lluvias y viento

El cielo sobre Calatayud despierta hoy con un aire de incertidumbre. La brisa fresca que recorre las calles suena a aviso de un día agitado, mientras las nubes empiezan a cubrir los rayos del sol que apenas asoman.

La mañana se presenta relativamente estable, con temperaturas en torno a los 5°C y una sensación térmica fresca. A medida que avanza el día, se intensificará el viento, alcanzando rachas de hasta 35 km/h y la probabilidad de lluvia se mantiene en un 85%. La tarde será un contraste notable, donde las temperaturas subirán hasta los 17°C, pero recomendamos llevar paraguas, ya que las lluvias podrían hacer acto de presencia.

Tarazona: cielo ligeramente nuboso y tranquilo

El tiempo se presenta estable durante la mañana con un cielo ligeramente nuboso que dará paso a una tarde igualmente tranquila. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados, con una brisa suave del norte que podría hacer sentir un poco más fresco el entorno, pero sin grandes cambios esperados ni amenazas de lluvia.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o simplemente relajarse en una terraza. Las condiciones son propicias para llevar a cabo las actividades diarias con tranquilidad, así que anímate a aprovechar esta jornada placentera.