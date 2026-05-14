Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el GP de Cataluña del Mundial de MotoGP 2026 El GP de Cataluña es la sexta jornada del Mundial de MotoGP 2026 y se disputará en el Circuito de Barcelona - Cataluña, en Montmeló Marco Bezzecchi continúa siendo el líder de la clasificación de pilotos del Mundial de MotoGP 2026

El Mundial de MotoGP 2026 hace su segunda parada en España con este GP de Cataluña que promete ser apasionante, aunque los seguidores de este deporte en nuestro país no van a poder ver a Marc Márquez, que será baja y no estará en Montmeló. Marco Bezzecchi continúa siendo el líder del campeonato, pero Jorge Martín está a un solo puntito del italiano. Di Giannantonio completaría el podio, pero también Pedro Acosta está muy cerca de él. Te contamos la fecha, horarios y canal de televisión para ver todo lo que suceda durante este fin de semana en el Circuito de Barcelona – Cataluña.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Cataluña: todos los horarios por días

Viernes 15 de mayo

El GP de Cataluña comenzará este viernes 8 de mayo con una jornada apasionante para este fin de semana en el que los ojos de los amantes del motociclismo serán puestos en nuestro país. El Circuito de Barcelona – Cataluña acogerá este primer día a los mejores pilotos del mundo familiarizándose con el trazado para poder pelear el sábado y el domingo por puntos y así escalar puestos en la clasificación del Mundial de MotoGP 2026.

FP1 Moto 3 – 9:00 – 9:35 horas.

FP1 Moto 2 – 9:50 – 10:30 horas.

FP1 MotoGP – 10:45 – 11:30 horas.

Moto3 Practice – 13:15 – 13:50 horas.

Moto2 Practice – 14:05 – 14:45 horas.

MotoGP Practice – 15:00 – 16:00 horas.

Sábado 16 de mayo

Ya será el sábado 16 de mayo cuando el Circuito de Barcelona – Cataluña acoja los últimos entrenamientos, las clasificaciones y la carrera al sprint del GP de Cataluña donde los Jorge Martín, Álex Márquez y compañía pelearán por los primeros puntos de este fin de semana apasionante que tenemos por delante en Montmeló.

FP2 Moto3 – 8:40 – 9:10 horas.

FP2 Moto2 – 9:25 – 9:55 horas.

FP2 MotoGP – 10:10 – 10:40 horas.

Q1 MotoGP – 10:50 – 11:05 horas – Q2 MotoGP – 11:15 – 11:30 horas.

Q1 Moto3 – 12:45 – 13:00 horas – Q2 Moto3 – 13:10 – 13:25 horas.

Q1 Moto2 – 13:40 – 13:55 horas – Q2 Moto2 – 14:05 – 14:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de Cataluña – 15:00 – 15:45 horas – 12 vueltas.

Domingo 17 de mayo

El colofón final llegará este domingo 17 de mayo con la celebración de las carreras de las tres categorías del Mundial de MotoGP 2026. El GP de Cataluña que se corre en Montmeló en MotoGP está programado para que comience a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pilotos van a tener que dar un total de 24 vueltas al Circuito de Barcelona – Cataluña.

Carrera de Moto3 – 11:00 horas. 18 vueltas.

Carrera de Moto2 – 12:15 horas. 21 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Cataluña – 14:00 horas. 24 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Cataluña de MotoGP 2026 online en vivo gratis

Dazn es el medio de comunicación que posee los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todo lo que suceda a lo largo del Mundial de MotoGP 2026, ya sean entrenamientos, prácticas, carreras al sprint, clasificaciones como los Grandes Premios. Este GP de Cataluña se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. Al ser una prueba que se desarrolla en España hay que destacar que Mediaset ofrecerá gratis y en abierto todo lo que suceda en el Circuito de Barcelona – Cataluña a través de sus diferentes canales, como puede ser Telecinco.

Todos los amantes a este frenético y vibrante deporte, como aquellos seguidores de los diferentes pilotos españoles que participan en el Mundial de MotoGP 2026 deben saber que podrán ver el GP de Cataluña en directo en streaming y en vivo online mediante las aplicaciones de Dazn y Mediaset Infinity. Estas apps se pueden descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Además, también se podrá acceder a la página web de estos medios con un ordenador ya sí no perderse nada de lo que suceda en Montmeló.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra durante todo el GP de Cataluña del Mundial de MotoGP 2026, donde tendremos un enviado especial. Publicaremos las crónicas de todas las pruebas, donde estaremos prestando especial atención a los pilotos españoles que participan en Montmeló y también compartiremos las reacciones relevantes de los protagonistas que se produzcan en el Circuito de Barcelona – Cataluña.

Dónde escuchar por radio el GP de Cataluña de MotoGP

Por otro lado, todos aquellos amantes de la velocidad y de la adrenalina que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online lo que suceda en el GP de Cataluña del Mundial de MotoGP 2026 deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Circuito de Barcelona – Cataluña para narrar lo que estén haciendo en Montmeló Pedro Acosta y el resto de participantes.

Circuito del GP de Cataluña de MotoGP

El Circuito de Barcelona – Cataluña, ubicado en Montmeló, será el trazado donde se disputará este GP de Cataluña que corresponde a la sexta jornada del Mundial de MotoGP 2026. Este recinto deportivo fue inaugurado en 1991 y se ha conseguido convertir en uno de los referentes para el mundo del motor. Además, hay que tener en cuenta que en él caben más de 100.000 personas, que tiene una longitud de 4,66 kilómetros y su recta más larga es de 1.047 metros. El ancho de pista es de 12 metros y posee ocho curvas de derecha y seis de izquierda. Pedro Acosta tiene el récord de la vuelta rápida en carrera, ya que en 2024 detuvo el cronómetro en 1:39:664.