Horario y dónde ver en directo la corrida de toros de Las Ventas: Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián en San Isidro 2026

Madrid sigue celebrando su Feria de San Isidro por lo que volverá a mirar mañana domingo hacia la plaza de Las Ventas con una de las corridas más esperadas de estos primeros días de la Feria de San Isidro 2026. El cartel reúne a Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián, tres toreros con perfiles muy distintos pero que llegan a esta cita con mucho peso dentro del abono madrileño por lo que son muchos que no se la querrán perder, pero ¿se emite en abierto? ¿Cuál es el horario y cómo ver la corrida de toros mañana?.

La tarde de mañana tendrá además un ingrediente que suele despertar interés entre los aficionados y es que se va a contar con toros de Fuente Ymbro. La ganadería gaditana acostumbra a dejar corridas con emoción y exigencia, algo que en Madrid siempre se valora especialmente. Por eso, desde hace días, muchos seguidores de la feria tenían marcado este festejo entre los más atractivos de la feria de San Isidro. Pero quienes no puedan estar en Las Ventas tendrán varias opciones para seguir la corrida desde casa. La retransmisión podrá verse gratis por televisión y también online, algo que cada año permite que miles de aficionados sigan la feria desde distintos puntos de España.

Horario y dónde ver la corrida de toros de Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián

La corrida se celebra mañana domingo 17 de mayo y comenzará a las 19:00 horas. Durante el festejo se lidiarán seis toros de Fuente Ymbro para Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián.

En cuanto a dónde ver, la corrida podrá seguirse en directo a través de Telemadrid, cadena que vuelve a emitir la Feria de San Isidro durante esta temporada. También estará disponible mediante la plataforma digital TLMad y la aplicación del canal autonómico. Y fuera de Madrid, muchos aficionados podrán verla a través de operadores como Movistar Plus+, donde Telemadrid aparece en el canal 157, además de Orange TV. La retransmisión también llegará a otras cadenas autonómicas como Aragón TV, À Punt y Castilla-La Mancha Media, que están ofreciendo distintos festejos de San Isidro durante estas semanas.

Así será la corrida del 17 de mayo en las Ventas

En cuanto a lo que se espera ver, Miguel Ángel Perera es uno de los toreros con mejor relación con Las Ventas de los últimos años. El extremeño sabe perfectamente lo que significa triunfar en esta plaza y llega con el objetivo de volver a dejar una tarde importante. Hasta ahora ha conseguido abrir seis veces la Puerta Grande madrileña, una cifra al alcance de muy pocos toreros en activo. Una de sus actuaciones más recordadas llegó precisamente frente a toros de Fuente Ymbro durante San Isidro 2019, cuando salió a hombros el 15 de mayo después de cortar dos orejas. Además, Perera ya hizo este año su primer paseíllo en la feria el pasado 9 de mayo con toros de La Quinta y ahora regresa a Madrid en uno de los carteles más fuertes de su temporada.

Por otro lado, el torero madrileño Fernando Adrián vuelve a Las Ventas después de encadenar varias actuaciones importantes en esta plaza y con la sensación de que cada tarde suya en Madrid genera ya una expectación especial. En 2024 consiguió abrir la Puerta Grande durante la Corrida de Beneficencia tras cortar una oreja a cada toro de su lote. Meses antes ya había firmado otra temporada muy destacada en Las Ventas y, de hecho, en 2023 enlazó dos Puertas Grandes consecutivas. La primera llegó el 31 de mayo ante toros de Santiago Domecq y la segunda apenas unas semanas después, el 17 de junio, frente a un ejemplar de Juan Pedro Domecq al que terminó desorejando.

Fernando Adrián es además uno de los toreros con más presencia en este San Isidro 2026. Ya actuó el pasado 15 de mayo y todavía tiene otra fecha marcada en la feria para el 6 de junio con toros de Victorino Martín.

Por último, se verá a Paco Ureña. El murciano es uno de esos toreros que rara vez deja indiferente al público de Las Ventas y vuelve a San Isidro en un cartel que encaja mucho con su concepto del toreo. Durante la pasada temporada hizo cuatro veces el paseíllo en Madrid. Una de las imágenes más recordadas llegó en la Corrida In Memoriam, cuando consiguió cortar una oreja a pesar de sufrir una voltereta muy dura durante la lidia. También dejó momentos destacados en la Corrida de la Prensa frente a toros de Victorino Martín, mientras que en 2023 logró cortar otra oreja que terminaría siendo clave para conquistar la Oreja de Oro. Ureña volverá además a anunciarse este año en San Isidro el próximo 31 de mayo con toros de Adolfo Martín.

Una de las corridas más esperadas de esta semana

La presencia de Fuente Ymbro, el momento que atraviesa Fernando Adrián y la experiencia de Perera y Paco Ureña han convertido esta corrida en una de las más comentadas de estos días dentro de la Feria de San Isidro.

En Madrid nunca resulta fácil anticipar cómo saldrá una tarde, pero el cartel reúne suficientes ingredientes como para esperar una corrida intensa desde el inicio. Las Ventas volverá a presentar un gran ambiente y muchos aficionados estarán pendientes de si alguno de los tres nombres consigue volver a abrir la Puerta Grande y aquellos que no puedan acudir a la plaza, saben que podrán seguirlo todo en directo desde Telemadrid.