Jorge Martín: «Tengo magullado todo el cuerpo y un par de esguinces en el tobillo»

Jorge Martín sufrió una nueva caída que le impidió acabar la sprint race en Montmeló. El piloto madrileño reconoció que tiene «magullado todo el cuerpo y un par de esguinces en el tobillo», pero eso no es «nada que me impida pilotar». La de la sprint ha sido la cuarta caída del fin de semana, aunque el noveno puesto de Bezzecchi le permite seguir teniendo el liderato de MotoGP a tiro de dos puntos.

«Sí, un fin de semana difícil. Lo primero de todo, quiero agradecer al equipo, porque después de cuatro caídas, tengo alguna lesión pequeña y nada importante que no me permita pilotar, pero el equipo no ha podido ni comer ni han tenido tiempo de nada, así que estoy muy orgulloso de mi equipo y están haciendo un trabajo increíble. Hoy, otras dos caídas, es lo que nadie quiere, pero es parte de mi proceso, también. En esta pista, me está costando mucho encontrar el límite. Es verdad que de ayer a hoy he hecho un paso bestial. Hoy me encontraba con opciones al podio, me encontraba muy bien. He perdido algo de tiempo en la segunda y tercera vueltas, pero veía que podía ir para adelante. He sido un pelín optimista en esa curva, había un poco de viento de culo. Al final, lo importante es que detrás de cada caída hay un error humano y seguramente he hecho algún fallo. A ver si lo podemos ver para mañana. A seguir, remar, que es un fin de semana complicado», comenzó diciendo sobre su mal inicio de fin de semana con las caídas.

Del estado físico, el piloto de San Sebastián de los Reyes reconoció que «tengo magullado todo el cuerpo, un par de esguinces en el tobillo, pero nada que me impida pilotar. Tengo un gran equipo de fisios y de doctores que me ayudan a estar a mi cien por cien. Está claro que este fin de semana será un 80, pero sacaré lo que pueda».

«Lo importante es volver a los básicos, que es pilotar. La Aprilia está funcionando. Ayer, sufrimos, pero, otra vez, al final, con nuestro método de trabajo conseguimos rehacernos. Hoy, Raúl ha ido rápido, yo estaba yendo rápido… así que lo importante es borrón y cuenta nueva. Mañana es otro día, otras gomas y hay que estar preparados», añadió un Jorge Martín que no duda de que la Aprilia va bien en este trazado tras ver el resultado de la Trackhouse de Raúl Fernández en la sprint de MotoGP.

Sobre los problemas, Jorge Martín comentó que «en esta pista es mucho más fácil cometer un error y más difícil encontrar el límite; cuando lo encuentras, ya estás en el suelo. Quizá hay que ir con un poco más de margen. Siempre detrás de una caída hay un error y el 99 por ciento de veces es humano, así que está claro que algo he hecho yo que ha provocado la caída. En este caso ha sido un poco el viento, no lo he calculado bien, he tenido que mantener un poco más el freno y me ha hecho caerme, así que mañana soltaré el freno antes».

El domingo será otro día, con condiciones distintas y más vueltas, por lo que el de Aprilia se mantiene cauto a la hora de hablar sobre hacer podio en carrera: «Veremos. Hoy sí que habría tenido posibilidades, me notaba muy bien, pero cada día es un mundo y más en esta pista. Puede cambiar todo. No sé si daban algo de lluvia, pero la temperatura será diferente, las gomas serán diferentes, hay que ver cómo va».

Martín puede salir líder de Montmeló, aunque él dejó claro que «para nada es algo que me quite el sueño. Lo importante es coger los máximos puntos posibles. Hoy era una buena oportunidad para coger puntos y no lo he hecho. Mañana espero arreglarlo. No me importa».