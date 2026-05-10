Jorge Martín: «Agradezco todo lo que me ha pasado, me ha hecho ser quien soy hoy»
Martín reconoció que todo esto que ha vivido le ha hecho ser mejor
Vivió un auténtico calvario en 2025, pero 588 días después ha vuelto a ganar
Jorge Martín es el hombre del momento tras su remontada en el GP de Francia de MotoGP. Ha vuelto a ganar una carrera larga del Mundial 588 días después y ha querido dedicárselo a su pareja, María Monfort, quien ha sido su gran apoyo durante todo este tiempo. Lo ha pasado mal desde que se fracturó 11 costillas en Qatar el año pasado, pero el madrileño agradece todo lo que ha pasado «porque me ha hecho ser quien soy hoy».
«Hoy se lo quiero dedicar en especial a mi chica, porque sobre todo cuando estábamos ahí en el hospital, era ella la que me daba de comer, la que me ayudaba a salir adelante, aparte de, obviamente, mi familia. Y también tengo que decir a mi perra Koala, que si no me van a matar en casa. Pero sí, especialmente a ella, María, por todo lo que ha hecho por mí», comenzaba diciendo Jorge Martín tras la carrera.
Martín sólo tenía en la cabeza una cosa cuando se lesionó, volver a subirse a la moto. El de San Sebastián de los Reyes explicó en DAZN que cree que todo esto que ha vivido le ha hecho ser mejor: «Creo que agradezco todo lo que me ha pasado, porque es lo que me ha hecho madurar, lo que me ha hecho ser quien soy hoy. Creo que en los malos momentos, si sabes aprovecharlos, te transforman totalmente. Y si los aprovechas bien, en una persona mejor, en un mejor piloto, y es lo que creo que soy. Hay que seguir trabajando, porque hoy es un día para disfrutar, obviamente, pero los rivales son muy fuertes y hay que no parar de trabajar».
Cuando Dani Pedrosa le preguntó por qué victoria prefería, si la de la sprint o la de este domingo, comentó: «Prefiero la victoria de ayer, porque para mí esa explosividad de pegarme cinco o seis vueltas como un qualy y sacar todo mi potencial, es algo que me encanta. Y luego ya gestionar esa distancia es algo más cómodo, digamos, y tienes tiempo de disfrutar un poco la victoria. Aunque no hayas ganado aún, eres consciente de que puedes ganar».
Aunque reconoció que hoy no las tenía todas consigo para ganar: «Hoy, la verdad, cuando estaba séptimo u octavo en la primera vuelta, que he llegado a estar, he dicho: ‘Buah, ¿qué está pasando aquí?’. No me encontraba, no tenía sensaciones buenas y no las he llegado a tener en toda la carrera. Pero sí que es verdad que poquito a poco he visto que iban cayendo hacia atrás. Yo iba manteniendo, ellos iban cayendo. He perdido mucho tiempo con Diggia, pero sí que cuando iba cuarto he empezado a pensar en el podio. Y cuando he pasado a Pedro (Acosta) he visto que, a ocho vueltas del final, tenía alguna opción de ganar, y ahí ha sido llegar hasta Marco. Luego no es lo mismo llegar que pasarlo, pero muy contento de haber conseguido culminar este resultado».
Sobre si Martinator ha vuelto, dijo que «no me he ido. He estado en casa unos días o unos meses, pero no me he ido. Yo seguía trabajando para volver, para ir en moto. Hay que seguir trabajando. Hoy está claro que es un resultado bestial, hay que disfrutarlo, pero hoy las sensaciones no han sido muy buenas. He conseguido sacar esa victoria, pero muy al límite, cayéndome casi cada dos o tres curvas. Así que tenemos que trabajar para encontrar esa confianza, para sentir lo de ayer, tener esa confianza de poder rodar tranquilo. Es complicado llegar ahí, pero es el trabajo que tenemos que seguir haciendo con Aprilia para ganar a nuestros rivales, que hay bastantes y no es nada fácil».
Respecto a la pelea por el Mundial entre las dos Aprilia, Jorge Martín afirmó que «está claro que nosotros estamos en la lucha. Yo voy a mi marcha, quiero seguir mejorando, seguir disfrutando de este año, que pinta bien para poder pasar un gran año. Seguro que va a haber champán más de una vez, así que a seguir disfrutando y apretando hasta el final. Si al final del año tengo la opción, podéis quitaros todo tipo de dudas de que voy a ir a por ello a muerte. Pero ahora es cuestión de trabajar y encontrar nuestra base para pelear siempre».