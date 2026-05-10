Jorge Martín está de vuelta: espectacular remontada para volver a ganar 588 días después

El mejor Martinator está de vuelta. 588 días después, Jorge Martín ha vuelto a ganar un domingo en MotoGP. El piloto español ha firmado una remontada espectacular para repetir triunfo en Le Mans, después de su victoria en la sprint, y redondear un fin de semana perfecto con triplete de Aprilia. No ganaba una carrera larga desde el GP de Indonesia de 2024. Pero el de San Sebastián de los Reyes no se ha rendido a pesar de las adversidades y ha vuelto a lo más alto. No tuvo la mejor salida, pero poquito a poco fue remontando y acabó superando a su compañero de equipo para hacer el pleno en el GP de Francia de MotoGP, 37 de 37 para él. Segundo fue Bezzecchi, con Ogura tercero.

Sin Marc Márquez, que ya ha sido operado en Madrid de su lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho y del hombro, todos ganaban una posición en parrilla a excepción de Bagnaia, que partía desde la pole. Junto a él estaba Bezzecchi, que aprovechó a las mil maravillas su posición para ponerse en cabeza con una salida fabulosa. El que no salió nada bien fue Pecco Bagnaia, que bajó hasta la quinta posición. Segundo era Fabio Quartararo con la Yamaha, pero Acosta no tardó en pasarle.

Jorge Martín no pudo repetir la salida de la sprint, esta vez desde la séptima plaza, y pasó quinto por los primeros giros. Detrás estaba Álex Márquez. El piloto de Gresini Racing se cayó en la segunda vuelta. Por delante, Pecco remontaba y se situaba segundo por delante de Pedro Acosta, tercero, e iba a por Bezzecchi. Pero el de Aprilia mantenía la ventaja en poco menos de un segundo. Bagnaia no conseguía acercarse.

En la parte trasera, en la vuelta nueve, Jorge Martín superaba a Di Giannantonio y se ponía cuarto. Iba directo a por Acosta. Bagnaia se iba al suelo en la vuelta 16 en la chicane Dunlop y el de Aprilia ya estaba en el podio. Pero el madrileño quería más. Martinator encendió el modo ataque en cuanto vio que tenía al Tiburón a tiro. Le pasó en la vuelta 18, donde más le gusta, en la curva 2-3. A partir de ahí tiró como un demonio para dar caza a Bezzecchi. En la primera vuelta le recortó medio segundo. Estaba volando sobre la pista.

Llegó a él a falta de tres vueltas para el final y en la chicane se tiró con todo, le metió la moto y le adelantó sin pensarlo. Una vez se puso en cabeza, Jorge tenía más ritmo que su compañero de equipo y se marchó en solitario. Así, más de 500 días después, el campeón del mundo de 2024 vuelve a conseguir una victoria en MotoGP, la primera con Aprilia, y se pone a uno de Marco Bezzecchi en la clasificación del Mundial.