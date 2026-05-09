Bagnaia le arrebata la pole a un Márquez de récord en Le Mans

La pole del GP de Francia de MotoGP ha sido para Francesco Bagnaia, que se la arrebató a Marc Márquez en el último segundo por apenas 12 milésimas. El español partirá segundo después de tener que pasar por la repesca en Le Mans, donde fue un auténtico cohete. En la Q1 firmó un tiempo que es el nuevo récord de la pista (1:29.288), batiendo por 36 milésimas el registro de la pole de Fabio Quartararo el año pasado. En la tercera posición, junto a las dos motos rojas, estará el líder del Mundial, Marco Bezzecchi.

A Marc Márquez se le había complicado el GP después de un mal viernes. Le tocaba pasar por la Q1 por primera vez esta temporada, pero lo solventó como hacen los grandes. A las primeras de cambio ya estaba segundo por detrás de Raúl Fernández. Y en su segunda salida a pista tras el paso por boxes, el leridano se sacó un truco de la chistera que dejó a todos boquiabiertos. En el primer sector ya bajaba en tres décimas el mejor crono, algo casi imposible, y luego mantuvo ese tiempo para terminar mejorando en cuatro décimas y hacer el nuevo récord de la pista.

En el box de Ducati se llevaban las manos a la cabeza tras la locura que había hecho Marc. Davide Tardozzi, team manager del Ducati Lenovo, se levantó de su asiento y empezó a mover la mano de arriba abajo, un gesto que enfatizaba la barbaridad que acaba de lograr el 93. Hasta su propio compañero de equipo, Pecco Bagnaia, sonreía ante el vueltón de Márquez. Ni él mismo sabe cómo lo hizo. Pero esa vuelta le permitió meterse en la Q2 junto a Fabio Quartararo, segundo en la Q1.

En la posterior batalla por la pole, el piloto español demostró que no había sido casualidad, que estaba mejor que el viernes y peleó por llevarse esa primera posición. Al principio le costó un poco, pero a falta de tres minutos para el final se colocó primero con un tiempo de 1:29.646. Justo después, su hermano Álex Márquez, que saldrá décimo, se fue al suelo. Ese giro le valió al piloto de Ducati Lenovo para asegurarse la primera fila, y casi la pole si no llega a ser por Bagnaia.

Pecco no venía en casco rojo en su última vuelta lanzada, pero sorprendió a todos con un último parcial espectacular y le arrebató la pole a Marc por 12 milésimas. Muy apretado todo. Por detrás, ni Bezzecchi ni Di Giannantonio, que venía en rojo con el crono a cero, pudieron mejorar el tiempo de las dos motos rojas, que vuelven a ocupar las dos primeras posiciones de la parrilla, y saldrán tercero y cuarto respectivamente. Tras ellos estarán Pedro Acosta, quinto, y Fabio Quartararo, sexto. La otra Aprilia, Jorge Martín, sólo pudo ser octavo.