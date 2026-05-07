Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo lo que ocurra en el GP de Francia del Mundial de MotoGP 2026 Este GP de Francia es la quinta jornada del Mundial de MotoGP 2026 y se corre en el Autódromo de Bugatti Marco Bezzecchi es el actual líder de la clasificación de pilotos del Mundial de MotoGP 2026

Le Mans ya está listo para acoger un fin de semana apasionante en el Mundial de MotoGP 2026. Los pilotos están preparados para un gran espectáculo en el GP de Francia después de que hace dos semanas Álex Márquez consiguiera ganar en España, en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto. Marco Bezzecchi sigue ocupando la primera posición de la clasificación, mientras que Jorge Martín le sigue en la segunda plaza y el podio lo completaría Fabio di Giannantonio. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el Autódromo de Bugatti.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Francia: todos los horarios por días

Viernes 8 de mayo

El GP de Francia arrancará el viernes 8 de mayo con un fin de semana apasionante que se desarrollará en el Autódromo de Bugatti de Le Mans. Todo comenzará con las primeras sesiones de entrenamientos libres y prácticas de las tres categorías, por lo que los Marc Márquez, Pedro Acosta y demás participantes en este Gran Premio tendrán que irse familiarizando con el trazado para intentar sumar puntos el sábado y domingo en este frenético finde del Mundial de MotoGP 2026.

FP1 Moto 3 – 9:00 – 9:35 horas.

FP1 Moto 2 – 9:50 – 10:30 horas.

FP1 MotoGP – 10:45 – 11:30 horas.

Moto3 Practice – 13:15 – 13:50 horas.

Moto2 Practice – 14:05 – 14:45 horas.

MotoGP Practice – 15:00 – 16:00 horas.

Sábado 9 de mayo

Será el sábado 9 de mayo cuando en la segunda jornada de este GP de Francia del Mundial de MotoGP 2026 se repartan los primeros puntos del fin de semana. Primero se tendrán que celebrar las prácticas y posteriormente las clasificaciones antes de que los pilotos se pongan el mono para luchar en la carrera al sprint en el Circuito de Bugatti.

FP2 Moto3 – 8:40 – 9:10 horas.

FP2 Moto2 – 9:25 – 9:55 horas.

FP2 MotoGP – 10:10 – 10:40 horas.

Q1 MotoGP – 10:50 – 11:05 horas – Q2 MotoGP – 11:15 – 11:30 horas.

Q1 Moto3 – 12:45 – 13:00 horas – Q2 Moto3 – 13:10 – 13:25 horas.

Q1 Moto2 – 13:40 – 13:55 horas – Q2 Moto2 – 14:05 – 14:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de Francia – 15:00 – 15:45 horas – 13 vueltas.

Domingo 10 de mayo

El día más esperado del fin de semana será el domingo 10 de mayo, ya que se celebrarán las carreras de las tres categorías del Mundial de MotoGP 2026. El GP de Francia de la categoría reina comenzará a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pilotos como Marco Bezzecchi, Álex Márquez y el resto tendrán que dar un total de 27 vueltas al Circuito de Bugatti de Le Mans.

Carrera de Moto3 – 11:00 horas. 20 vueltas.

Carrera de Moto2 – 12:15 horas. 22 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Francia – 14:00 horas. 27 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Francia de MotoGP 2026 online en vivo gratis

El medio de comunicación que tiene en su haber los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todo lo que ocurra cada fin de semana en el Mundial de MotoGP 2026 fue Dazn. Los entrenamientos, clasificaciones, carreras al sprint y el Gran Premio, en este caso el GP de Francia, se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Hay que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda a lo largo del fin de semana en el Autódromo de Bugatti.

Todos los aficionados a la velocidad y a la adrenalina, además de los seguidores de los diferentes pilotos españoles que corren en el Mundial de MotoGP 2026 tienen que saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Francia mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero todos los clientes que lo tengan contratado también podrán acceder con un ordenador a su página web y así no perderse nada de lo que suceda en el Autódromo de Bugatti.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra en este fin de semana en el Mundial de MotoGP 2026. Iremos publicando también la crónica de cada prueba que se dispute en este GP de Francia y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes de los protagonistas que nos lleguen desde el Autódromo de Bugatti, donde estaremos prestando especial atención a los pilotos españoles.

Dónde escuchar por radio el GP de Francia de MotoGP

Por otro lado, todos aquellos seguidores de este deporte y del campeonato que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming lo que ocurra este fin de semana en el Mundial de MotoGP 2026 tienen que saber que podrán escuchar gratis por la radio lo que suceda en el Autódromo de Bugatti. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrían conectar con Le Mans para narrar con todo lujo de detalles lo que suceda en el GP de Francia.

Circuito del GP de Francia de MotoGP

El Autódromo de Bugatti, en la ciudad de Le Mans, será el trazado donde se celebrará este GP de Francia que corresponde a la quinta jornada del Mundial de MotoGP 2026. Este circuito fue inaugurado en 1965 y formó parte del campeonato, aunque el grave accidente que sufrió allí Alberto Puig le hizo dejar de contar, aunque regresó al calendario en el año 2000. Su longitud es de 4,19 kilómetros y el ancho de pista es de 13 metros, teniendo la recta más larga de 674 metros. Además, tiene nueve curvas de derecha, cinco de izquierda y la vuelta rápida en carrera la consiguió en 2024 Enea Bastianini al detener el cronómetro en 1:31:107.