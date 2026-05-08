Aprobada la ‘ley Márquez’: MotoGP vuelve a cambiar una norma por la picardía de Marc

Marc Márquez lo ha vuelto a hacer. El ilerdense ha provocado un nuevo cambio en el reglamento de MotoGP tras su triquiñuela en la sprint de Jerez, que le llevó a ganar la carrera. Después de su caída a cinco vueltas del final, el piloto de Ducati acortó por el césped para entrar al pit lane y no tener que dar toda la vuelta. Eso ya no se podrá hacer tras la nueva actualización del reglamento del campeonato y la implantación de la ‘ley Márquez’.

Fueron varios los equipos que protestaron por la acción del mayor de los Márquez, pero MotoGP respondió que era legal. Y lo era según las normas redactadas por Dirección de Carrera en ese momento. Sobre el papel, lo que había hecho el 93 no era sancionable. Pero, igual que pasó en Austin después de salir corriendo y cambiar de moto justo antes de que arrancara la carrera, la acción de Marc Márquez ha obligado a un nuevo cambio de la norma.

Hasta ahora, lo que decía la norma era: «Salida y entrada del pit lane: Les recordamos que deben respetarse las normas del carril, de reincorporación a la pista, tras la salida de la calle de boxes. Los pilotos deben permanecer por dentro (interior) de la línea blanca continua situada a la derecha que delimita la vía de salida de boxes, hasta que hayan superado la línea blanca discontinua pintada en la salida del carril de boxes. Esto se aplica a todas las salidas de boxes durante todas las sesiones de entrenamientos y carrera. Las infracciones podrán ser sancionadas».

🤯 @marcmarquez93 HAS CRASHED BUT HAS MADE IT TO THE BOX TO CHANGE BIKES#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/K41IPHPxTC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 25, 2026

Por ello, MotoGP justificó en redes sociales que «Márquez entró en el pit lane según la definición oficial de cruzar el punto de cronometraje de entrada al pit lane, que es la entrada donde se encuentran las señales de 60 km/h. No existe ninguna norma específica que establezca que los pilotos deban entrar en el pit lane desde un lugar concreto. Del mismo modo, Márquez no causó ningún peligro al cruzar la pista, ya que esperó a que estuviera despejada, y no se saltó tramos significativos del circuito para obtener así una ventaja».

Márquez obliga al cambio de norma

Después de lo sucedido en Jerez, Dirección de Carrera ha actualizado la norma y ha informado a los equipos este viernes mediante una circular emitida durante el GP de Francia de MotoGP: «Os recordamos que la entrada al pit lane debe ser respetada. Para evitar cortar curvas y pilotajes peligrosos al entrar en el pit lane, los pilotos no pueden pilotar por la parte de fuera de la zona pintada del piano en la entrada en el pit y deben estar en el interior, dentro de la línea blanca en la parte derecha de la entrada, hasta que pasen la señal de 60 km/h que marca el límite de velocidad».

«Durante las carreras: (por ejemplo, en las carreras flag to flag (cambio de moto), las infracciones serán sancionadas. Usar el asfalto interior del pit lane, en el exterior del piano y cruzar la línea blanca en la derecha después del piano, será objeto de una penalización inmediata, no contando esto como un límite de la pista o como un atajo», añade el comunicado.

De esta manera, MotoGP pretende desmarcarse del anterior artículo del reglamento en el que se decía que si un piloto acortaba, como hizo Marc Márquez, por el césped para entrar al pit lane, no habría sanción, salvo que se saltara la línea blanca de entrada que marca la limitación de velocidad de 60 km/h.