Así fue la caída de Marc Márquez y la triquiñuela que desató el caos en la sprint de MotoGP

Marc Márquez vivió una auténtica montaña rusa en la sprint de MotoGP. Pasó de irse al suelo, que su carrera se hubiera terminado y sumar un cero, a cambiar la moto y ganar la carrera. Como él mismo ha dicho, se ha caído en la curva que tocaba en el momento que tocaba, «algún santo me ha ayudado». Todo cambió en cuestión de una vuelta. La lluvia hizo acto de presencia en Jerez, nadie quiso entrar porque quedaban pocas vueltas y a falta de cinco para el final, se cayó por no haber cambiado de moto.

De un momento a otro, la lluvia se intensificó y empezó a caer mucha agua sobre el trazado jerezano. Tanto Álex, primero, como Marc, segundo, en ese momento, decidieron continuar en pista pese a que podían entrar a cambiar de moto. Decidieron no arriesgar y les salió mal. O eso parecía. El 93 se cayó en la última curva, justo antes de la entrada a meta, y eso acabó salvando su carrera. Nadie diría que una caída sería beneficiosa. Esta vez lo fue porque se produjo en el lugar y momento adecuados.

Marc Márquez aprovechó que la moto todavía seguía encendida, la levantó y se fue directo al pit lane. Estaba decimocuarto entonces. Una entrada en boxes que ha generado cierta polémica porque cruzó por el césped y no por la trazada normal de entrada al pit lane. Eso generó cierta incertidumbre sobre una posible sanción al español. Pero el reglamento no dice nada de eso, solamente que no puedes saltarte la línea de entrada que marca el límite de 60 km/h y eso lo respetó.

Por tanto, la acción del piloto de Ducati Lenovo fue considerada como válida por los comisarios de MotoGP y no recibió sanción alguna. La triquiñuela surtió efecto porque entró de los primeros a cambiar la moto junto con Pecco Bagnaia. Salieron los dos juntos y luego entraron el resto de pilotos que quedaban en pie, por lo que al paso por meta estaba tercero. Delante, algo lejos, tenía a Binder, pero se cayó en la curva dos y Marc pasó a ser segundo. Una vez vio que sólo su compañero de equipo se interponía entre él y la victoria, fue a por todas y, en cuanto le dio caza, le adelantó sin pensarlo y ganó la carrera.