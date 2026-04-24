Marc Márquez: «Firmo que Álex gane y yo haga podio»

Marc Márquez ha terminado el viernes en Jerez con el objetivo cumplido, cuarto y a la Q2 directamente. El más rápido fue otro Márquez, su hermano, Álex, ganador aquí el año pasado. El 93 reconoció que firma una victoria de su hermano con podio suyo en este GP de España de MotoGP, sobre todo porque «tiene más posibilidades él de ganar que yo de acabar en el podio».

«Sí, lógicamente, el objetivo principal se ha cumplido, porque estamos dentro de la Q2, viendo lo apretado que estaba, tampoco era nada fácil. Obviamente, tenemos que seguir trabajando durante el fin de semana si queremos mejorar u optar por tener alguna posibilidad de luchar por el podio. De momento, no estamos ni cerca de ello. Estamos en esa cuarta o quinta posición, pero tenemos que mejorar y, sobre todo, la sesión de clasificación será crucial», señaló el español.

El año pasado Álex ganó la carrera, pero él se cayó y no pudo estar en el podio, este año firmaría repetir la historia con victoria del 73 y él en el podio: «Sí, porque él tiene más posibilidades de ganar que yo. Evidentemente, tiene más posibilidades él de ganar que yo de acabar en el podio; así que tengo que trabajar yo un poco más».

Preguntado qué tienen Álex y Di Giannantonio respecto a él, Marc Márquez explicó que «van más rápido. Tampoco… Yo estoy trabajando en mi box, en mi garaje, en intentar centrarme, sacar el máximo de lo que estoy sintiendo en cada momento. Poco a poco estamos acercándonos, pero es cierto que a una vuelta es donde estoy sufriendo un poco más. Luego, con neumático usado, se empareja todo un poquito, pero lo que has perdido ya con neumático nuevo no lo recuperas ya con neumático usado».

El 93 reconoció que debe mejorar «en el sector 4, en las dos últimas curvas de derechas, ahí es donde estoy perdiendo la mayoría del tiempo, pero tampoco son dos curvas en las que me apetezca buscar un poco más. Si mañana lo siento, lo intentaré; si no, pues a acabar la vuelta». Sobre su estado físico tras subirse a la MotoGP de nuevo tras el parón, dejó claro que «físicamente, estoy bien. Todo depende de seguir trabajando y construir para ganar velocidad».