Álex Márquez empieza arrasando en Jerez

Ducati comienza mandando en Jerez de la mano de un estelar Álex Márquez. El piloto de Cervera ha barrido a sus rivales en la práctica de MotoGP, que decide quién va directo a la Q2 y quién tendrá que pasar por el peaje de la Q1. El 73 ha liderado la primera jornada de entrenamientos del GP de España de MotoGP con un crono de 1:35.704, muy cerca del récord de la pista de Quartararo (1.35.610).

Tres décimas le ha metido al segundo clasificado, Fabio Di Giannantonio, que no fue capaz de bajar del 36.0. Tercero fue el líder del campeonato, Marco Bezzecchi, a medio segundo del español y 17 milésimas más rápido que Marc Márquez, que terminó cuarto a 523 milésimas de su hermano Álex. Lo que está claro es que Jerez es territorio Ducati, con tres motos entre los cuatro primeros clasificados y dominando los dos primeros entrenamientos.

Jorge Martín, por su parte, pasó el corte por los pelos. El madrileño, que tuvo una caída en esta sesión, acabó noveno con 85 milésimas de ventaja sobre Joan Mir, undécimo clasificado, el primero de los que tendrá que pasar por la Q1. Ahí estará también Pedro Acosta. El Tiburón de Mazarrón, tercero en el Mundial, no pudo superar el corte y terminó decimoquinto en la práctica de MotoGP, por lo que le tocará pasar por el peaje de la Q1 para intentar meterse en la Q2.

El top 10 está copado por Ducatis y Aprilias. La única moto no Ducati ni Aprilia fue la de Enea Bastianini, que terminó décimo con 27 milésimas de ventaja sobre Joan Mir. El de KTM es el único de los naranjas que ha sido capaz de colarse directamente en la batalla por la pole. Lo que está claro es que Jerez es territorio Álex Márquez. Ya ganó aquí y este viernes ha arrancado donde lo dejó, en el primer puesto. También su hermano Marc ha dado un salto con respecto a los últimos Grandes Premios.