Álex Márquez avisa antes de Jerez: «No creo que Ducati haya alcanzado su tope»
El español confía en que Ducati se recupere y vuelva a estar arriba
También reconoció que en estas tres semanas sin carreras ha hecho "mucha autocrítica"
Álex Márquez no se esconde: «El año que viene las expectativas suben»
Álex Márquez atendió a los medios de comunicación en la antesala del GP de España en Jerez la próxima semana. El piloto de Cervera participó en una rueda de prensa en un evento de Momoven, empresa de la que es inversor y embajador, donde mandó un aviso a todos aquellos que creen que Ducati ha alcanzado su máximo. El subcampeón del mundo de MotoGP dejó claro que «no creo que Ducati haya alcanzado su máximo».
El español reconoce que en estas tres semanas parado le ha dado tiempo a reflexionar y «hacer mucha autocrítica»: «Nunca es bueno que cancelen o pospongan una carrera como ha pasado con Qatar, pero nos ha venido bien. Han venido bien para analizar, hacer reset, ver qué nos falta y hacer mucha autocrítica. No estamos tan lejos. Jerez siempre se afronta con ilusión. No llegamos con el mood o la situación idílica como el año pasado. Habrá que controlar la motivación de correr en casa. Si hay un momento bueno para revertir la situación, es un GP como el de Jerez».
Sobre si le está costando más con la oficial, Álex Márquez comentó: «Puede ser que esta moto haya cambiado un poco, pero también que la competencia apriete hace que tú des aún más y la lleves más al límite. Con esta sufro un poco más. Por estilo de pilotaje me venía más perfecta la 24, pero la 26 tiene más potencia. Hay que acabar de entender cositas. Será importante el test del lunes, pero no hay que entrar en pánico porque estamos en la tercera carrera. Ducati está trabajando».
Respecto a los problemas de Ducati y la posible mejoría en Jerez, el piloto de Gresini Racing dijo: «Ojalá sea en Jerez. Pero cuando vienes de una moto que es tan idílica a otra que te cuesta un poco más… Lo he dicho ya muchas veces, es como tener paciencia, hay que seguir sumando. Puntos que no has podido sumar por frustración los echas en falta a final de año».
Respecto al nuevo paquete de Ducati y si han alcanzado su máximo, Álex fue claro: «No creo que Ducati haya llegado al tope de su moto, al final es la filosofía con la que han dominado desde 2018. Es más una cosa de ir paso a paso. Aprilia no había dominado hasta ahora, y de repente tienen esa ‘aerodinámica interna’, o llámalo como quieras, y están dominando. Pero si alguien quier ganar, y dar el paso, es Ducati».
Sobre si este inicio tan diferente al año pasado le ha podido afectar: «Me pudo afectar la primera. Pero es ahí donde dije estamos en una situación diferente. Me senté yo solo después de Tailandia… Un poco de paciencia, un punto de inflexión y a partir de ahí seguir construyendo».
Sobre lo que más le ha llamado la atención en este inicio de campeonato, desveló que «la superioridad de Aprilia. Han encontrado un paquete muy bueno. Es ahí donde todo el mundo saca más. Todos los pilotos de Aprilia la superioridad que han tenido en este inicio de temporada».
Sobre lo que le falta a él y a Marc, Álex Márquez señaló que «tengo suficiente faena con lo mío como para pensar en lo de Marc. Creo que está teniendo un inicio inteligente. Lo importante cuando sufres es no perder puntos. Hay que saber entender… Cuando otra Ducati te gana, es porque el piloto puede hacer algo más. Las motos son pequeños incisos que no acabamos de entender, que ojalá entendamos el qué».
«Lo de KTM el año pasado no era real. Siempre estaban sacando la cabeza en los circuitos. No era real y este año han vuelto a su nivel. Hace dos años no se dudaba que era la segunda mejor moto. Son modas y desinformación», comentó sobre el nivel de KTM, donde se rumorea que irá el de Cervera el próximo año.
Respecto a su futuro, que lo tiene apalabrado con KTM pero todavía no es oficial, reconoció que «está en un punto de stand by por las negociaciones de la MSMA y MotoGP. Ahora mismo no hay campeonato al año que viene. Que llegarán a un acuerdo, por supuesto. Tú estás tranquilo, intentas mirar lo mejor para el futuro. Todos lo tenemos apalabrado. Hasta que no haya un acuerdo, no puedes firmar nada». Aunque cuando le preguntaron por el color naranja, el de KTM, señaló que «mi color es el azul».
Sobre si en este 2026 se siente más valorado en MotoGP tras ser subcampeón del mundo: «Estar de moda o no es muy pasajero. Vales lo que has hecho la última carrera. Es ahí donde cada año y cada carrera es importante. Me puedo sentir más valorado por fábricas pero hay que ir año a año».
Ante la pregunta de si hay muchas carreras en MotoGP, Álex respondió: «Tener 50% sprints y 50% normales con 22 GP es el máximo. Me da miedo que todos los pilotos jóvenes que los puedan quemar antes. El tanto por ciento de lesionarte es más alto. Llegar a 30 tocado físicamente o quemado me preocupa. Eso puede pasar. Ahora son 22 más todas las sprints».
Sobre el circuito urbano de Adelaida, Álex Márquez explicó que «no es urbano. Es como un Jerez o un Austin, pero una ciudad. No es un Mónaco. Si hay un muro, no corremos». Por último, destacó que el objetivo sigue siendo calcar lo que hizo el año pasado: «Me marco el mismo objetivo. Estamos en la tercera carrera, es muy pronto. Estar en un equipo como Gresini, que me cuida mucho… Cuando las cosas van mal, el seguir creyendo, el seguir tirando, eso me motiva más».
