Marc Márquez ilusiona: «Estoy en un óptimo nivel para competir al máximo»

Marc Márquez aterriza en Jerez listo para volver a luchar por todo delante de la afición en el GP de España de MotoGP. Ya sin vendajes, y con un brazo derecho herido por la caída que sufrió en Austin, el 93 reconoció que se encuentra en «un óptimo nivel para competir al máximo». En su aparición delante de la prensa española presente en el circuito de Jerez-Ángel Nieto, el piloto del Ducati Lenovo explicó que «físicamente creo que he llegado a un nivel aceptable para que ya no se hable más del físico, sino del rendimiento en pista»

Preguntado sobre el estado físico suyo y el de ese antebrazo derecho dañado, Marc Márquez dijo que está «bien. Hemos tenido tres semanitas en casa completas y eso creo que me ha venido bien para intentar dar otro pasito más. Puedo decir que estoy en un óptimo nivel para competir al máximo. Lo veremos durante este fin de semana, pero ya físicamente creo que he llegado a un nivel aceptable para que ya no se hable más del físico, sino del rendimiento en pista. Eso quizá no significa ir más rápido o menos, conseguir más puntos o menos –espero que sí–, pero al menos que el fin de semana disfrute más encima de la moto, porque con molestias y dolor no se disfruta».

No gana aquí un domingo desde el año 2019, pero al preguntarle si se siente obligado a ganar para parar esa racha triunfal de Marco Bezzecchi, el leridano echó balones fuera y pasó la presión a Martín: «Sí, pero no estoy en la posición de pararlo yo, sino que creo que, por ejemplo, Martín está más en la posición de parar a Bezzecchi. No he hecho ni un podio el domingo este año. Entonces no puedes optar de no hacer ni un podio a ahora ganar una carrera. Intentaremos construir bien el fin de semana. Hemos visto un Bezzecchi que ha liderado todas las vueltas, unas Aprilia donde están yendo muy rápido, pero a ver si poco a poco podemos dar pasitos y estar más cerca de ellos. Esto será el objetivo principal».

Sobre la posibilidad de conseguir esa victoria en Jerez, el nueve veces campeón del mundo, siete de MotoGP, señaló que le encantaría, pero se mantiene con los pies en el suelo: «Sí. Nos gustaría. Evidentemente, a cualquier piloto español que le preguntes le gusta Jerez, le gusta el ambiente y el sueño es estar en ese podio, sea en la sprint que en la carrera. No pido ganar porque no hemos mostrado el nivel para ganar estas primeras carreras. Así que primero se tiene que construir un podio y luchar para conseguir los máximos puntos durante el finde».

Sobre el test de Pirro con la 850cc de Ducati –la moto que llevarán en 2027–, Marc Márquez dijo: «Me han dicho algo los técnicos e ingenieros, pero no he hablado con él directamente porque era una primera toma de contacto y entonces, de momento, estamos centrados aún en mejorar esta temporada, que es lo que tenemos que hacer. El equipo de desarrollo está con la 850cc, pero nosotros simplemente esta temporada aún hay mucho trabajo por hacer y hemos hablado más del test del lunes que de lo que fue el test con la 850cc»

Respecto a si se ven muy lejos de las Aprilia este año, comentó: «Bueno, es lejos, estamos lejos de momento. Estamos a 37 puntos. 37 puntos en tres carreras… la ventaja ha sido grande la que han cogido, pero aún quedan muchas por delante. El tema está en que Bezzecchi ha liderado todas las vueltas de todas las carreras el domingo y esto es lo más preocupante. Así que veremos. Intentaremos parar al favorito para el título, que ahora mismo es Aprilia con Bezzecchi y Martín».

Sobre las palabras de Dovizioso sobre su condición física, el 93 aseguró que «la condición en el test de Malasia era muy mala y poco a poco la he ido mejorando. Creo que ahora estoy llegando ya a una condición como la del año pasado. Era una lesión de Indonesia, que parece que haya mucho tiempo por en medio, pero una lesión de hombro entre con lo que llevaba y esto, hasta que no pasan seis meses, sobre todo a nivel neural y todo, no se empieza a poner todo a su sitio. Ahora han pasado los de los seis meses y justo es cuando me estoy encontrando mejor y es cuando estoy notando más cambios en el gimnasio y también espero notarlos en pista. Lo he dicho muchas veces, una carrera de un deportista se tiene que valorar todo. Y bueno, pues yo desde el 2020 pasó lo que pasó y a partir de allí, tengo que ir adaptando y sobreviviendo a las nuevas situaciones y condiciones que me encuentre».

Por último, al ser preguntado por el test del lunes y si espera algún as debajo de la manga para esa prueba que tendrá lugar aquí en Jerez, Marc Márquez contestó: «Esto es como siempre, el piloto espera un as de la manga de los ingenieros y los ingenieros esperan un as de la manga del piloto. Entonces, a ver si los dos podemos ayudarnos mutuamente».