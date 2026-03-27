Fuerte caída de Marc Márquez en Austin a casi 200 km/h

Marc Márquez ha arrancado en Austin con una fuerte caída en los primeros entrenamientos libres del GP de Estados Unidos de MotoGP. Fue en las primeras vueltas de la sesión. El 93 hacía saltar todas las alarmas al acabar en las protecciones después de una dura caída en la curva 10, que provocó una breve bandera roja. Su padre, Juliá Márquez, se llevó las manos a la cabeza al ver a su hijo tendido en el suelo tras el duro golpe.

Cabe recordar que el campeón de MotoGP se está recuperando de una grave lesión y todavía no está al 100%. Llegaba a COTA, su circuito favorito, con ganas de redimirse de lo sucedido en Brasil, pero las cosas no han empezado muy bien. Ya arrastraba dolores en el brazo y en esta caída se hizo daño tanto en el brazo derecho como en la mano izquierda.

«Marc está bien, pero ha sufrido un gran golpe en el brazo derecho y en la mano izquierda. Es doloroso, pero no hay nada roto, lo que significa que si él quiere, puede volver a pilotar», señaló Davide Tardozzi, Team Manager del Ducati Lenovo. A poco menos de 11 minutos para el final, Marc Márquez volvió a pista. Tiempo suficiente para que el español marcara el cuarto mejor tiempo de la primera sesión de libres.

The front just went for @marcmarquez93 and that was a FAST one 👀#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/i0EtTlOKuW — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 27, 2026

Al final, Pedro Acosta fue el más rápido del FP1 con un tiempo de 2:01.715, una décima más rápido que Fabio Di Giannantonio, segundo, y más de dos sobre el tercero, Jorge Martín. Márquez acabó cuarto, a casi cuatro décimas de la KTM. Superó así a la Aprilia de Raúl Fernández y a la Ducati de su hermano Álex. Pecco Bagnaia, su compañero de equipo, terminó undécimo.