El nuevo sheriff de MotoGP ‘amenaza’ a Marc Márquez en su casa

Hay un nuevo sheriff en MotoGP, es italiano y se llama Marco Bezzecchi. Llega el Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas (Austin, Texas), donde Marc Márquez es el sheriff actual. Ha ganado siete veces en este trazado y el año pasado venció en la sprint y se cayó en la carrera larga cuando lideraba con más de dos segundos de ventaja sobre el segundo, Francesco Bagnaia. En COTA siempre es el favorito mientras tenga una moto competitiva, pero esta vez no llega en su mejor momento y las Aprilia, con Bezzecchi al frente, están un paso por encima.

Hablar de COTA siempre es hablar de Marc Márquez. Aunque no esté en su mejor momento, este circuito y el de Sachsenring son el jardín de su casa y siempre hay que tenerle en cuenta en la lucha por la victoria. A ello hay que sumarle que este es un trazado más favorable para la Ducati que para Aprilia. Su recta de 1,2 kilómetros la convierte en la más larga del calendario de MotoGP, superando la de Losail (Qatar) por poco más de 100 metros, lo que favorece a los de Borgo Panigale al tener una mayor velocidad punta.

No obstante, en este inicio de temporada se ha producido un pequeño cambio de líder. Ducati se ha quedado en un segundo plano y Aprilia ha confirmado el sorpasso. Ahora mismo, Bezzecchi lidera la clasificación del Mundial de pilotos, con 11 puntos de ventaja sobre Jorge Martín, su compañero de equipo. En el campeonato por equipos, Aprilia Racing manda con bastante ventaja sobre su satélite, Trackhouse MotoGP Team, que ocupa la segunda plaza del campeonato. El Ducati Lenovo es quinto, por detrás de KTM y el VR46.

Desde la fábrica de Borgo Panigale están buscando soluciones para darle la vuelta a este mal inicio de temporada. Hasta ahora solamente Márquez sostenía a la marca, aunque en este último Gran Premio en Brasil apareció Fabio Di Giannantonio. Pero la Márquezdependencia en Ducati es muy elevada. Si el español no está arriba, a los italianos se les complica la victoria.

Más presión para Márquez

Ahora llegan a un circuito donde Marc Márquez ha ganado siete veces. Otra vez vuelve a salir el nombre del nueve veces campeón del mundo a la palestra. La presión recae sobre sus hombros, más todavía. Aquí tiene una oportunidad de oro de recuperar terreno con sus rivales y reengancharse a la pelea por el Mundial. No llega en su mejor momento. Todavía arrastra molestias físicas por la dura lesión que sufrió tras la caída en Mandalika la temporada pasada, y no termina de encontrarse cómodo encima de la moto.

A Márquez se le ve que no pilota como le gustaría y aún está terminando de adaptar su posición en la Ducati. Apenas se han disputado dos Grandes Premios y ya está quinto del Mundial a 22 puntos del líder. Para Bezzecchi y Aprilia, ganar aquí sería un golpe encima de la mesa, una demostración de poder que les afianzaría en lo alto de la tabla. Y eso es lo que quiere evitar el ilerdense.

El 93 quiere recuperar su trono en Las Américas, aunque este año el GP cambia de nombre y no será GP de Las Américas, sino GP de Estados Unidos. Pero el circuito sigue siendo el mismo. El trazado no ha cambiado, es el mismo en el que ha ganado siete veces. Y a eso se aferra el piloto español, que buscará su primera victoria de rojo en el lugar donde el año pasado la lió al salir corriendo hacia el pit lane para cambiar de moto a escasos minutos de la salida, provocando que le siguieran todos. Así, esta carrera puede ser puerta grande o enfermería para Marc Márquez.