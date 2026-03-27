Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el GP de Estados Unidos del Mundial de MotoGP 2026 Este GP de Estados Unidos es la tercera jornada del Mundial de MotoGP 2026 y se disputará en el Circuito de las Américas Marco Bezzecchi es el actual líder de la clasificación general de pilotos del Mundial de MotoGP 2026

El Mundial de MotoGP 2026 vuelve este fin de semana con un emocionante GP de Estados Unidos después de que estuvieran en Brasil el pasado fin de semana. Pedro Acosta perdió el liderato y bajó a la tercera plaza, ocupando el puesto más alto Bezzecchi, mientras que en el segundo cajón del podio estaría Jorge Martín. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el Circuito de las Américas.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Estados Unidos: todos los horarios por días

Viernes 27 de marzo

Este fin de semana en el GP de Estados Unidos comenzará el viernes 27 de marzo con las primeras sesiones de prácticas y de entrenamientos libres. Los pilotos intentarán familiarizarse con el trazado del Circuito de las Américas para poder pelear por los puntos en esta prueba del Mundial de MotoGP 2026 que promete ser emocionante.

FP1 Moto 3 – 15:00 – 13:35 horas.

FP1 Moto 2 – 15:50 – 16:30 horas.

FP1 MotoGP – 16:45 – 17:30 horas.

Moto3 Practice – 19:15 – 19:50 horas.

Moto2 Practice – 20:05 – 20:45 horas.

MotoGP Practice – 21:00 – 22:00 horas.

Sábado 28 de marzo

En la jornada de este sábado 28 de marzo se repartirán los primeros puntos de este fin de semana en el Mundial de MotoGP 2026. Los pilotos tendrán que afrontar las últimas sesiones de entrenamientos libres y posteriormente pelearán por la clasificación para este GP de Estados Unidos y así poder salir lo más adelante posible en la carrera que se llevará a cabo este domingo en el Circuito de las Américas.

FP2 Moto3 – 14:50 – 15:10 horas.

FP2 Moto2 – 15:25 – 15:55 horas.

FP2 MotoGP – 16:10 – 16:40 horas.

Q1 MotoGP – 16:50 – 17:05 horas – Q2 MotoGP – 17:15 – 17:30 horas.

Q1 Moto3 – 18:45 – 19:00 horas – Q2 Moto3 – 19:10 – 19:25 horas.

Q1 Moto2 – 19:40 – 19:55 horas – Q2 Moto2 – 20:05 – 20:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de Estados Unidos – 21:00 – 21:45 horas – 10 vueltas.

Domingo 29 de marzo

El colofón final de este fin de semana será el domingo 29 de marzo con la celebración de las tres carreras del GP de Estados Unidos del Mundial de MotoGP 2026. Los pilotos de las tres divisiones lo darán todo en el Circuito de las Américas. La carrera de este Gran Premio de la categoría reina está programada para que comience a las 22:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y tendrán que dar un total de 19 vueltas al trazado.

Carrera de Moto3 – 19:00 horas. 14 vueltas.

Carrera de Moto2 – 20:15 horas. 16 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Estados Unidos – 22:00 horas. 19 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Estados Unidos de MotoGP 2026 online en vivo gratis

El medio de comunicación que posee los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todo lo que suceda cada fin de semana del Mundial de MotoGP 2026 fue Dazn. Esto significa que el GP de Estados Unidos, con sus entrenamientos libres, prácticas, clasificaciones, carreras al sprint y Grandes Premios se podrán ver por el canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Lo que tenemos que recordar es que se trata de un canal de pago, lo que significa que el campeonato de motociclismo no se podrá ver gratis por TV.

Todos los aficionados a la adrenalina y de la velocidad que no se quieran nada perder nada de lo que ocurra en el GP de Estados Unidos del Mundial de MotoGP 2026 tendrán la opción de verlo en directo en streaming y en vivo online a través de la aplicación de Dazn. Esta app estará disponible para descargarse en dispositivos como smarts TVs, tablets y teléfonos móviles. Tenemos que destacar también que la página web de este medio estará disponible para que todos sus clientes accedan con ella con un ordenador y ver así todo lo que suceda en el Circuito de las Américas.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra a lo largo del fin de semana en el GP de Estados Unidos del Mundial de MotoGP 2026. Publicaremos la crónica de todas las pruebas que se celebren y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en el Circuito de las Américas, donde estaremos prestando especial atención a los representantes españoles, como son Marc Márquez y compañía.

Dónde escuchar por radio el GP de Estados Unidos de MotoGP

Por otro lado, todos aquellos seguidores de este apasionante deporte que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este frenético GP de Estados Unidos deben saber que van a tener la opción de escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE podrían conectar con el Circuito de las Américas para narrar todo lo que esté ocurriendo en esta prueba del Mundial de MotoGP 2026.

Circuito del GP de Estados Unidos de MotoGP

El Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas, será el escenario donde se disputará este emocionante GP de Estados Unidos que corresponde a la tercera jornada del Mundial de MotoGP 2026. Este trazado acogió el primer Gran Premio de la categoría reina en 2013 y tiene una longitud de 5,513 kilómetros. Tiene 15 metros de ancho de pista, la recta mas larga es de 1,2 kilómetros y consta de 9 curvas de derecha y 11 de izquierda.