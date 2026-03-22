Bezzecchi confirma el cambio de ciclo en MotoGP ganando el GP de Brasil

Hay un nuevo sheriff en MotoGP. Marco Bezzecchi se impuso en el Gran Premio de Brasil confirmando un cambio de ciclo en la máxima categoría de las dos ruedas. El italiano consiguió su segundo triunfo de la temporada –el cuarto si contamos las dos últimas de 2025– en una carrera marcada por una reducción de vueltas por el excesivo desgaste de los neumáticos. La prueba quedó reducida a 23 giros cuando había programados 31.

Marco Bezzecchi protagonizó un monólogo en una carrera que lideró desde la primera vuelta, marchándose sin encontrar ninguna oposición. El piloto de Aprilia hizo un colchón de dos segundos y ya nadie se atrevió a acercarse en una segunda plaza en la que se turnaron Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio y finalmente un Jorge Martín que se la quedó en propiedad con la otra Aprilia oficial en liza.

Con este resultado, las motos de la fábrica de Noale lideran el Mundial con Bezzecchi sumando 56 puntos, seguido por los 45 de Jorge Martín. Los dos pilotos estuvieron a otro nivel respecto a sus rivales con una exhibición de potencia y tracción en un circuito que reaparecía en el calendario por primera vez desde 1989 en Goiania.

Con el monólogo de Aprilia, el principal morbo de la carrera quedó en ver quién ocuparía la tercera plaza del podio. A falta de cinco vueltas para el final, Marc Márquez abrió las hostilidades con un Di Giannantonio que estuvo de lo más agresivo en la defensa de su plaza. Ambos se pasaron y repasaron en varias ocasiones, cayendo del lado del italiano el tercer lugar del cajón.

Brasil deja claro que Aprilia cuenta con la moto más completa y equilibrada de toda la parrilla. La Ducati de Marc Márquez va involucionando claramente, mientras que KTM no está tan lejos de los puestos cabeceros. De seguir así el campeonato, todo apunta a un mano a mano entre Jorge Martín, campeón de 2024, y el ahijado de Valentino Rossi, Marco Bezzecchi.