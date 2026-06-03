Baleares teme lo peor y ya se prepara para lo que viene este verano: en 2025 hubo 28 casos investigados. El calor puede ser mortal, la prevención es vital es el lema de la campaña de prevención del Govern dirigida a toda la población con el objetivo de trasladar las principales recomendaciones de prevención y evitar riesgos derivados de las altas temperaturas.

De los 28 posibles casos notificados a Salud Pública el verano pasado, una vez investigados, se confirmaron 5, una cifra superior a la registrada en años anteriores. Uno de estos casos de 2025 fue registrado como fallecimiento por golpe de calor.

Se trataba de un hombre de 62 años, de nacionalidad británica, que practicaba ciclismo en grupo. Tras desaparecer durante el recorrido, fue localizado inconsciente por sus compañeros. Ingresó en la UCI, donde presentó fracaso multiorgánico, y falleció tres días más tarde por acidosis metabólica refractaria.

Los otros cuatro casos confirmados corresponden a tres hombres y una mujer, de edades comprendidas entre los 55 y los 60 años, además de una persona de más de 70 años. Los episodios se produjeron mientras realizaban actividades de ocio, como navegación o excursiones de montaña.

En los últimos 11 años, desde 2015, se han producido un total de 11 casos de golpe de calor que terminaron en fallecimiento.

Consejos

Evitar realizar actividad física en las horas de máxima insolación (de 12:00 a 16:00 horas).

Evitar realizar actividad deportiva en las horas de máxima insolación (de 12:00 a 16:00 horas).

Buscar la sombra, cubrirse la cabeza y vestir ropa ligera.

Beber mucha agua aunque no se tenga sed.

Comer ligero y utilizar protección solar incluso cuando no se esté bajo el sol directo.

Cerrar persianas y ventanas durante las horas de más calor.El mensaje de la campaña es muy claro: el calor, además de ser molesto, puede suponer un riesgo real para la salud de todos. Por ello, es vital seguir los consejos de prevención y llamar al 112 ante cualquier situación de riesgo o emergencia.

La Dirección General de Emergencias e Interior es la encargada de avisar de la llegada de una ola de calor y de la activación del Plan Meteobal y de las alertas de protección civil necesarias por este motivo. De hecho, el año pasado el Plan Meteobal por altas temperaturas se activó durante 34 días en Mallorca, 26 en Ibiza y Formentera y 7 en Menorca.

En la mayoría de los casos fue en nivel amarillo (índice de gravedad 0), aunque también llegó a activarse en nivel naranja (IG-1) en Mallorca (10 de los 34 días) y en Ibiza y Formentera (5 de los 26 días).