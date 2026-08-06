El ‘efecto llamada’ de la regularización de inmigrantes agrava el colapso demográfico en Baleares

El segundo trimestre del año 2026, el que va de abril a junio, coincidió con el proceso de regulación exprés de inmigrantes en España. Y Baleares lo ha notado con los datos del INE en la mano. Según el Instituto Nacional de Estadística, el colectivo de extranjeros fue el que más aumentó en el incremento de la población registrada en Baleares en ese periodo.

Expertos y prácticamente todos los partidos políticos admiten que el principal problema de Baleares es la explosión demográfica, el constante e intenso incremento de personas que acuden a este punto de España que les ofrece trabajo, servicios y una posibilidad de vida. Vengan de donde vengan.

Es más, esta explosión demográfica sería, más que el turismo, la que provoca una presión brutal sobre el mercado inmobiliario y sobre servicios como la sanidad o la educación.

Y el fenómeno sigue creciendo porque la población de Baleares ha crecido en el segundo trimestre del año un 0,36% en comparación con el trimestre anterior –es el segundo mayor incremento por detrás de la Comunidad Valenciana (0,43%), hasta superar los 1,26 millones de habitantes, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del total de habitantes del archipiélago, algo más de la mitad (635.476) son mujeres y 630.8030 son hombres. Por su parte, 279.415 son extranjeros (+0,96%) y 986.864 son nacionales (+0,19%).

Por islas, la población de Mallorca roza el millón de habitantes (982.500), mientras que Menorca anota 103.588 habitantes, Eivissa 167.988 y Formentera 12.203 a 1 de julio de 2026.

Según los datos del INE, en el segundo trimestre hay en Baleares un total de 472.869 hogares, la mayoría de ellos (130.062) formados por dos miembros. Del total de hogares, 124.390 tienen cuatro miembros o más, 122.148 están formados por una personas y 96.269 tienen tres miembros. Así, el tamaño medio de los hogares del archipiélago es de 2,65 miembros.

l Índice de Presión Humana (IPH) en Baleares ha batido un nuevo récord con 1,86 millones de personas en el archipiélago en mayo, un 1,99% más que el quinto mes de 2025 y 36.316 personas más, según los datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat) consultados por Europa Press.

Según los datos del Ibestat, el mayor nivel de presión humana de mayo de 2026 se registró el día 29. El IPH mínimo, por su parte, fue de 1,66 millones de personas en el conjunto del archipiélago, un 1,57% más.

La media de mayo fue de 1,76 millones de personas, lo que representa una subida del 3,31% o, lo que es lo mismo, de 56.516 personas.

Por islas, en Mallorca el día que hubo más personas fue el 29 de mayo, con 1,39 millones. En Menorca el día de más presión fue el 28 con 169.013 personas; en Eivissa fue el 26 de mayo, con 280.046 personas, y en Formentera, el día 30, con 27.218 personas.