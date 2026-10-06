Ses Salines amplía el Proyecto FARO con nuevas acciones sobre lengua de signos, diversidad funcional y autismo

El Ayuntamiento de Ses Salines, a través del Consejo Escolar Municipal, ha aprobado el Proyecto FARO para el curso 2026-2027, una iniciativa que dará continuidad al trabajo socioeducativo desarrollado en coordinación con los centros educativos del municipio y que este año incorpora dos nuevas líneas de sensibilización: una centrada en la realidad de las personas sordas y la lengua de signos, y otra sobre diversidad funcional y autismo.

El Proyecto FARO es la herramienta municipal destinada a coordinar y planificar las diferentes actuaciones dirigidas a la comunidad educativa de Ses Salines y la Colònia de Sant Jordi, con la participación de distintas áreas y servicios municipales. El programa se dirige a los niños y niñas de las escuelas infantiles de 0 a 3 años y al alumnado del CEIP Ses Salines y el CEIP Colònia de Sant Jordi. También implica a las familias, equipos docentes, equipos directivos y otros profesionales.

Durante el próximo curso se mantendrán las actuaciones relacionadas con la educación emocional y afectivosexual, la prevención, la igualdad y la coeducación, la convivencia y la prevención del acoso escolar y el ciberacoso, la seguridad digital, la educación vial, la participación infantil, la inclusión y el apoyo a las familias.

Una de las principales novedades será la incorporación de una actividad de sensibilización sobre la lengua de signos y la realidad de las personas sordas, en colaboración con la Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares (FSIB). Los talleres permitirán al alumnado conocer de cerca la realidad de las personas sordas, aproximarse a la Lengua de Signos Española, identificar las barreras de comunicación y tener un primer contacto práctico con esta forma de comunicación.

La concejala de Educación, Patricia Mesquida, ha destacado especialmente la incorporación de esta iniciativa al proyecto municipal. «Consideramos muy importante que nuestros niños y niñas conozcan la realidad de las personas sordas y entiendan que no todo el mundo se comunica de la misma manera», ha señalado.

Mesquida ha defendido además la importancia de introducir estos contenidos desde edades tempranas. «La lengua de signos sigue siendo una gran desconocida para mucha gente y creemos que la escuela es un espacio ideal para empezar a romper barreras, sensibilizar y educar desde pequeños en el respeto y la inclusión», ha afirmado.

La concejala ha añadido que el Ayuntamiento quiere «apostar por acciones como esta, que quizá no siempre han tenido suficiente presencia dentro de las actividades educativas y que nos permiten acercar a los niños y niñas realidades que forman parte de nuestra sociedad».

Una iniciativa comunitaria sobre diversidad funcional y autismo

La segunda novedad será una propuesta de sensibilización comunitaria sobre diversidad funcional y autismo, desarrollada en colaboración con AMADIBA. En este caso, la iniciativa irá más allá del ámbito estrictamente escolar y buscará implicar a familias, alumnado y personal docente, pero también a servicios municipales, Policía Local, profesionales sanitarios, asociaciones, comercios y ciudadanía en general.

Según el Ayuntamiento, la propuesta responde también a demandas trasladadas por familias del municipio y pretende ampliar la sensibilización y el conocimiento sobre estas realidades entre el conjunto de la sociedad.

El alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha reivindicado el papel de la administración local en el ámbito educativo. «Educar es también nuestra responsabilidad y el Ayuntamiento también tiene que estar ahí», ha afirmado.

Mas ha explicado que, mediante el Proyecto FARO, el consistorio pretende «poner recursos y profesionales al servicio de nuestros centros, escuchar a las familias y contribuir a construir una comunidad educativa cada vez más inclusiva y preparada para dar respuesta a realidades muy diversas».

Con el Proyecto FARO 2026-2027, el Ayuntamiento de Ses Salines pretende consolidar una red estable de coordinación socioeducativa que abarque desde la primera infancia hasta el final de la educación primaria y reforzar el trabajo conjunto entre la administración municipal, los centros educativos, las familias y el conjunto de la comunidad.