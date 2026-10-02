Ses Salines culmina las mejoras de sus instalaciones deportivas con una inversión de 214.000 euros del Consell de Mallorca

El Ayuntamiento de Ses Salines ha culminado un conjunto de actuaciones de mejora en las instalaciones deportivas municipales gracias al apoyo del Consell de Mallorca, con el objetivo de modernizar los equipamientos, mejorar las prestaciones y ofrecer espacios más adecuados para la práctica deportiva y el uso ciudadano.

Estas actuaciones han contado con una aportación de 213.919 euros, inversión que se ha destinado a diferentes reformas y a la creación de nuevos espacios en el Campo de Deportes Municipal de Ses Salines: la obra civil y las preinstalaciones del campo de fútbol, nuevas instalaciones y suministros del Campo de Deportes Jaume Bonet Cometa, junto con un parque infantil. Por otro lado, se han creado nuevas pistas de pádel en las instalaciones deportivas de Ses Ramones, en la Colònia de Sant Jordi.

Ses Salines ha recibido este viernes la visita del vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, y del director insular de Deportes, Toni Prats, que han recorrido las instalaciones acompañados del alcalde del Ayuntamiento de Ses Salines, Guillem Mas, y el concejal de Deportes, Miquel Rigo, y han podido conocer de primera mano las obras y las mejoras ejecutadas.

Bestard ha valorado que «estas ayudas de 12 millones aportados por el Consell de Mallorca en el periodo 2024-2026 representan una importante mejora de las instalaciones deportivas mallorquinas para el fomento de la actividad física y el ocio de la ciudadanía. Además de traducirse en términos de salud pública».

Desde el Ayuntamiento de Ses Salines destacan la colaboración con el Consell. De hecho, Guillem Mas, alcalde del municipio, ha asegurado que «el deporte ha crecido y crecerá, siendo una actividad esencial de nuestros vecinos. Por este motivo, nos hemos actualizado y ofrecemos nuevos espacios, como las pistas de pádel. Ses Salines apuesta por unas instalaciones modernas, accesibles y preparadas para dar respuesta a las necesidades de deportistas y entidades locales».

12 millones del Consell para los ayuntamientos y el fomento de la actividad física

En 2024, el Consejo Ejecutivo del Consell de Mallorca aprobó la convocatoria de subvenciones a favor de los ayuntamientos locales por el fomento de la actividad física, mediante ayudas para la creación de nuevas instalaciones deportivas y mejora de las existentes. Los ayuntamientos han invertido un total de 12 millones en nuevas obras o renovaciones parciales hasta el 2026.

Una importante cuantía que ha permitido renovar buena parte de los espacios públicos de los 54 municipios y crear nuevos espacios demandados, como por ejemplo pistas de pádel, pabellones deportivos o gradas cubiertas y nuevas instalaciones más eficientes.