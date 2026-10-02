La reflexión de Sam Altman sobre los vídeos cortos: «No dejaría que mis hijos se acercaran a eso»

Cinco o diez minutos de vídeos antes de dormir son para muchos adultos una forma de desconectar. Para sus hijos, en cambio, pueden ser una trampa. Así lo plantea Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, la empresa que creó ChatGPT, que en una conversación reciente reflexionó sobre el impacto de las redes sociales en los más jóvenes. «Resulta que me gustan los vídeos cortos. Me gusta poder ver 5 o 10 minutos de vídeos cortos antes de irme a la cama como una forma de desconectar y relajarme un poco, pero no dejaría que mis hijos se acercaran a eso», afirmó.

Altman, de 41 años y padre desde 2025, no cree que los niños tengan armas para defenderse de ese formato. «No creo que sea razonable esperar que los niños sean capaces de resistirse a esa cosa de la dopamina, o siquiera que sepan que deberían hacerlo», sostuvo. La dopamina es la sustancia del cerebro ligada a la sensación de recompensa, la que nos empuja a deslizar el dedo hacia el siguiente vídeo.

Peligrosos, pero no malvados

Sus declaraciones se produjeron el 15 de septiembre durante una charla con Marc Benioff, consejero delegado de Salesforce, en el congreso Dreamforce de San Francisco. Benioff le preguntó qué empresas de la generación anterior se habían preocupado de verdad por sus usuarios. «Creo que no es tan blanco o negro», respondió.

Altman evitó señalar culpables, pero dejó clara su postura. «No creo que los vídeos cortos sean malos en sí mismos, pero sí creo que son peligrosos. Y cuánta de esa responsabilidad recae en los padres, en las empresas o en los gobiernos, no sé cómo repartirla», reconoció.

Con las redes sociales fue algo más duro. «¿Creo que hay que culpar a las empresas de redes sociales de todos los males de la sociedad? Desde luego que no», dijo. «¿Creo que las empresas de redes sociales deberían haber tomado algunas decisiones distintas sobre el impacto que esto tiene en la gente, especialmente en los jóvenes? Absolutamente, sí».

Obsesionados con los demás

Frente a ese panorama, Altman defiende que la inteligencia artificial no tiene por qué alejarnos unos de otros. ¿Su argumento? Que lo que de verdad mueve a las personas no son las máquinas. «A la gente no le importa tanto lo que hace una IA, una máquina. Las máquinas pueden hacer un montón de trabajo impresionante. Las máquinas pueden demostrar un teorema matemático. En realidad no nos importa», explicó.

«Tenemos esta capacidad maravillosa. Estamos obsesionados con los demás. Nos importa de verdad ser útiles a los demás. Nos importa servir a los demás, ser creativos para los demás, lo que los demás piensan de lo que hacemos», añadió.

Por eso cree que el futuro seguirá girando alrededor de las personas. «Creo que seguiremos en un mundo extremadamente centrado en lo humano, por muy buena que llegue a ser la tecnología. Y creo que una de las cosas que no me gustaron de las redes sociales es que nos alejaron un poco más», concluyó. No es el único gurú de la IA que se pone filosófico estas semanas, como demuestra la reflexión de Mustafa Suleyman, jefe de la IA de Microsoft.

Crédito de la imagen: TechCrunch