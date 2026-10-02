Por qué hay que pulsar el botón de inicio de la lavadora durante tres segundos: para qué sirve y cómo utilizarlo

Lavar la ropa es otra de las tareas inevitables para el conjunto de las sociedades. Por ende, la lavadora constituye un elemento central en los hogares. La frecuencia de lavado es una decisión personal. Lo que sí es universal es el procedimiento: se selecciona el programa, se ajusta la opción y se pulsa el botón de «Inicio» para que comience el ciclo.

Si bien es un proceso que no entraña mucha dificultad, existen funciones desconocidas para la mayoría de la población española. Una de ellas consiste en mantener pulsado el botón de inicio durante tres segundos para conseguir una ventaja distinta en lavadoras modernas.

Para qué sirve mantener pulsado el botón

Dejar pulsado el botón de tres a cinco segundos permite activar o desactivar el bloqueo infantil en algunos de los últimos modelos de Bosch, una aplicación dirigida a evitar que el programa cambie accidentalmente mientras la lavadora está en marcha. La propia compañía menciona esta posibilidad entre los distintos métodos que pueden emplearse según el modelo. Cuando el seguro está activado, generalmente aparece un símbolo de una llave en la pantalla y los botones dejan de funcionar para imposibilitar cambios involuntarios.

Esta escasa duración de pulsado no es sinónimo de inicio de lavado. La función depende de si el modelo consta de esta utilidad mediante este botón. Se trata de un beneficioso cometido en casas con niños pequeños, ya que elude que puedan cambiar la temperatura, interrumpir el ciclo o que cambien de programa.

Cómo usar esta función

El procedimiento es muy simple. Cuando aparece el símbolo de la llave y la lavadora no responde, con mantener pulsado el botón durante tres segundos es suficiente. Bosch asegura que, en varios modelos, puede ser necesario pulsarlo cinco segundos. Si la lavadora lanza un aviso acústico y el símbolo desaparece, es que se ha hecho correctamente. En cuanto se desactiva el seguro, los botones vuelven a estar disponibles y permite seleccionar un nuevo programa o cambiar las opciones. Para volver a activarlo, el procedimiento es el mismo.

Hay que tener en cuenta que esta función no es igual al conjunto de las lavadoras de Bosch. En determinados modelos, el seguro infantil se activa o desactiva manteniendo pulsados durante tres segundos los botones de «terminado en» y velocidad de centrifugado a la vez.

Otros aparatos incorporan esta utilidad directamente en el panel, identificada con el símbolo de la llave y la directriz «3 sec.», manteniendo pulsado durante esa duración para establecer el bloqueo.