Los expertos en limpieza lo aclaran: el significado de los símbolos I, II y la flor en el cajón de la lavadora y cómo se utilizan

Muchas veces, al ir a poner una lavadora, pensamos que lo importante es sólo saber separar bien la ropa en función de si es blanca o de color y elegir el programa correctamente. Pero lo cierto es que todos esos símbolos que vemos en este electrodoméstico tienen un significado concreto y están ahí por algo. Muchos los pasamos por alto porque llevamos años haciendo la colada casi de forma automática. Sin embargo, hay tres que son bastante importantes y que pocos saben qué significan: el I, el II y la flor que aparecen en el cajón de la lavadora.

Puede que incluso lleves años echando el detergente y el suavizante en el mismo sitio simplemente porque fue así como aprendiste a hacerlo. Mientras no cambies de lavadora, probablemente ni te plantees para qué sirven los otros huecos. Sin embargo es importante tener en cuenta que cada uno está pensado para un momento concreto del lavado, dado que la máquina no utiliza todo lo que ponemos en el cajón a la vez, sino que va tomando cada producto a medida que avanza el programa. Por eso, equivocarse de compartimento puede hacer que el detergente o el suavizante lleguen a la ropa cuando no deberían. La explicación, por suerte, es bastante sencilla. El compartimento I está destinado al prelavado, el II al lavado principal y el símbolo de la flor señala dónde debemos echar el suavizante. Aun así, hay más detalles que conviene conocer, especialmente si usamos detergente líquido, en polvo o cápsulas, porque no todos ellos se colocan de la misma manera.

Qué significan realmente el I y el II del cajón de la lavadora

El I es el compartimento del prelavado, una fase que no se suele utilizar en todas las coladas. Está pensada principalmente para ropa que necesita un lavado previo antes de comenzar el ciclo principal. Si seleccionamos un programa normal que no incluye esta opción, no hace falta echar nada en ese hueco. De hecho, llenarlo por costumbre puede provocar que el detergente no se utilice en el momento que esperábamos.

El II es el que probablemente reconocemos mejor, aunque hasta ahora no supiéramos qué significaba el número. Es donde se coloca el detergente para el lavado principal y, por tanto, el hueco que utilizaremos en una colada convencional. Cuando elegimos un programa con prelavado, la situación cambia ya que entonces sí que puede ser necesario poner detergente tanto en I como en II, respetando las cantidades recomendadas para cada fase.

Qué significa la flor del cajón de la lavadora

Con la flor ocurre algo curioso porque probablemente sea el símbolo que más fácilmente identificamos. Ese pequeño dibujo señala el compartimento reservado al suavizante y también explica por qué no debemos echarlo junto al detergente. La lavadora espera hasta la fase correspondiente, normalmente el aclarado final, para utilizarlo. Si lo ponemos en otro hueco, puede acabar entrando en contacto con la ropa demasiado pronto. También merece la pena mirar dentro de este compartimento. Normalmente encontraremos una línea marcada con MAX que indica hasta dónde podemos llenarlo. Sobrepasarla no hará que la ropa huela mejor ni que quede más suave. Al contrario, utilizar demasiado producto puede dejar restos en los tejidos y favorecer que se formen depósitos dentro de la propia lavadora. Con el suavizante, echar más cantidad no significa necesariamente obtener un resultado mejor.

Qué ocurre con el detergente líquido, el de polvo y las cápsulas

Aquí aparece otra duda bastante habitual. En muchas lavadoras, tanto el detergente líquido como el de polvo se utilizan en el compartimento II cuando vamos a realizar un lavado normal. Sin embargo, algunos modelos tienen en su interior una pequeña pestaña que cambia de posición dependiendo del tipo de detergente. Como este mecanismo varía de una máquina a otra, merece la pena consultar el manual si nunca nos hemos fijado en él. Las cápsulas son diferentes. Las monodosis suelen colocarse directamente dentro del tambor y antes de introducir la ropa, no en el cajón marcado con el II. En cualquier caso, aquí mandan las instrucciones del fabricante tanto de la lavadora como del propio producto, ya que puede haber diferencias entre unos formatos y otros.

Y queda un detalle que también solemos olvidar y que tiene que ver con limpiar el cajón. Con el tiempo, los restos de detergente y suavizante, unidos a la humedad, pueden acabar formando una capa pegajosa que alguna vez seguro que has visto al sacarlo. Una limpieza periódica ayuda a evitar depósitos y malos olores y permite que los productos salgan correctamente durante el programa. Así que la próxima vez que pongamos una lavadora basta con recordar tres símbolos: I para el prelavado, II para el lavado principal y la flor para el suavizante. Parece un detalle sin demasiada importancia, pero saber para qué sirve cada hueco puede evitar errores que muchos llevamos cometiendo durante años sin siquiera darnos cuenta.