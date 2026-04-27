Esta lavadora Bosch de 8 kg consume muy poca agua, hace coladas en 20 minutos y tiene 10 años de garantía en el motor

Si tu antigua lavadora ya ha dicho adiós tras su último lavado, o si estás empezando a equipar tu casa, seguro que estás viendo lavadoras que tengan buena capacidad y consuman poco. Un modelo eficiente, como la Lavadora Bosch WUU28T8XES, no solo te puede salir barato por una buena oferta como la que te traemos, sino también por trabajar inteligentemente ajustando el agua y la energía en base a su carga. Este lo hace, y no solo eso, también cuenta con programas para prendas delicadas, de 20 minutos y muchas más opciones.

Es una lavadora de 8 kg con carga frontal que encaja con cualquier hogar o familia. Vivas solo, en pareja, con hijos o rodeado de mascotas, te va a hacer la vida mucho más fácil.

Lo mejor de esta lavadora Bosch

Apenas hace ruido gracias al motor EcoSilence, que además tiene 10 años de garantía.

Adapta el consumo de agua a la carga que tiene, gastando solo 47 litros por lavado.

Cuenta con programas especiales para ropa deportiva, coladas rápidas o incluso con extra de higiene para desinfectar.

Te permite añadir ropa una vez se ha iniciado el programa, sin complicaciones, y retomarlo por donde iba.

Lavadora Bosch WUU28T8XES

Lavados completos, de poco consumo, a medida y en silencio. No hay mejor carta de presentación que esa, y es precisamente la que tiene la Lavadora Bosch WUU28T8XES. Esta lavadora viene con una garantía de 10 años bajo el brazo (para el motor), cosa que siempre da tranquilidad. ¿Pero lo mejor? Pues todo lo demás. Para empezar, detecta la carga que tiene para ajustar la cantidad de agua por ciclo, que luego agradecerás en la factura del agua. Además, también ajusta el consumo energético con su modo Eco, consumiendo mucho menos en cada lavado. Y eso que no se queda corta en capacidad con sus 8 kg de carga, ni en programas. Tiene Higiene Plus para prendas delicadas, modo rápido de 20 minutos para cuando te falta tiempo y hasta función de pausa y carga para cuando te olvidas de meter prendas. Son muchas funciones, todas ellas accesibles, y lo que es mejor, orientadas a facilitarte la vida de verdad.

Es fácil de usar, consume lo justo y necesario y, sobre todo, se adapta a cualquier tipo de hogar. Da igual que vivas solo o en familia numerosa. Todas las coladas las hace bien y asegurándose de gastar solo lo que necesita tanto en electricidad como en agua.

Esto dicen quienes ya la tienen en casa

Su silencio al trabajar y su variedad de programas son lo que más llama la atención de quienes tienen ya esta lavadora en casa. De hecho, lo puedes comprobar si ojeas las reseñas que hemos recopilado a continuación:

«Lo que más me gusta es que es muy silenciosa y la ropa sale muy limpita. Tiene programas para diferentes lavados donde te indica los kg de ropa, la temperatura y el centrifugado.»

«Funciona a la perfección, es silenciosa, tiene programas para todo tipo de ropa. Perfecta.»

«Tiene buenos programas: el rápido da buen resultado en poco tiempo, el eco está muy bien para un menor gasto energético y de agua. No es tan ruidosa y el precio no está mal.»

Además del descuento que tiene, te puedes llevar la lavadora un 10% más barata usando el cupón WRT10, disponible por tiempo limitado. Al comprarla, la recibirás en 24 horas, con envío e instalación gratis además de recogida del anterior modelo. Te lo ponen bastante fácil.

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